أسعار العملات مقابل الشيقل

غزة- الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي لليوم الخميس على النحو التالي:

الدولار | شراء: 3.50 بيع: 3.52

الدينار | شراء: 4.91 بيع: 4.99

اليورو | شراء: 3.77 بيع: 3.83