أسعار العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي لليوم الخميس على النحو التالي:
الدولار | شراء: 3.50 بيع: 3.52
الدينار | شراء: 4.91 بيع: 4.99
اليورو | شراء: 3.77 بيع: 3.83
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07 آيار / مايو 2020 09:44
غزة- الرأي
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي لليوم الخميس على النحو التالي:
الدولار | شراء: 3.50 بيع: 3.52
الدينار | شراء: 4.91 بيع: 4.99
اليورو | شراء: 3.77 بيع: 3.83
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