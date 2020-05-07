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أسعار العملات مقابل الشيقل

07 آيار / مايو 2020 09:44

غزة- الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي لليوم الخميس على النحو التالي:

الدولار | شراء: 3.50 بيع: 3.52

الدينار | شراء: 4.91 بيع: 4.99

اليورو | شراء: 3.77 بيع: 3.83

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