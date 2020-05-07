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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2494) ا الخميس7/5/2020

07 آيار / مايو 2020 10:09

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2494) ا الخميس7/5/2020

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7 أيار (مايو)

  • 2004م استشهاد ناشطين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس القريب من طولكم إثر اشتباك مسلح مع قوات العدو الصهيوني مما أدى إلى استشهادهما وإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة.
  • 2002م عملية استشهادية في منطقة ريشون ليستون "عيون قارة" حيث قام استشهادي لم تعرف هويته من مدينة طولكرم بتفجير نفسه في ناد للبلياردو ما أدى إلى مقتل 17 إسرائيلياً، وإصابة 50 بجروح مختلفة.
  • 1993م (400) مبعد فلسطيني نفتهم سلطة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب لبنان يعانون من نقص في الإمدادات الغذائية.
  • 1963م المؤتمر العام للجان القومية الفلسطينية في مدينة القدس يدعو إلى الامتناع عن دفع الضرائب من دون تمثيل في السلطة، وبرفع شعار (لا ضرائب بدون تمثيل)، ونعلن أن هدف النضال الفلسطيني هو "استقلال فلسطين ضمن إطار الوحدة العربية".
  • 1948م لواء هرئيل ولواء غفعاتي التابعان لمنظمة الهاغاناة الإرهابية ينفذان عملية مكابي، ويستوليان على قرى تقع على طريق الرملة- اللطروان.
  • 1947م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (105) في الدورة الاستثنائية الأولى، وهو القرار الذي يمنح الهيئة العربية العليا لفلسطين فرصة الإدلاء بشهادتها في المسألة المعروضة على اللجنة (لجنة الأمم المتحدة التي ستشكل للنظر في قضية فلسطين).
  • 1936م في ظل الغليان الوطني الفلسطيني تنادى قادة التنظيمات السرية وقرروا لم صفوفها في جيش واحد أطلق عليه اسم "جيش الجهاد المقدس" أسندت قيادته إلى الشهيد عبد القادر الحسيني.
  • 1921م مقتل ثلاثة مستوطنين يهود وجرح آخرين في هجوم نفذه مجاهدون فلسطينيون على مستعمرة "بتاح تكفا"، المقاومة على أراض فلسطينية مصادرة.
  • 1909م بدء العمل لبناء أول 100 منزل في مستوطنة أهوزات باييت اليهودية في فلسطين، وهي التي أضحت تُعرف لاحقاً باسم "تل أبيب".
  • 1896م هرتزل يتحدث عن وقوف اليهود مع تركيا ويوضح أن ذلك لن يكون مجانا بل من أجل خدمات مؤكدة لقضية اليهود في فلسطين
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