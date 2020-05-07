النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2494) ا الخميس7/5/2020
أخبار فلسطين
- الحكومة الفلسطينية تقرر تخفيف إجراءات مواجهة كورونا
- تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
- السفير الفلسطيني منصور يطلب من غوتيرش بذل كل الجهود لمنع خطة الضم الإسرائيلية…
- فصائل فلسطينية تدعو لمحاربة التطبيع
- الخارجية: 1300 إصابة و70 وفاة بكورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية
- لكيلة: تسجيل 54 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا يرفع عدد الحالات إلى 222
أخبار إسرائيلية
- معارضة إسرائيلية لصفقة تبادل أسرى مع "حماس"
- باحث إسرائيلي يقترح خطة دفاعية وهجومية لإسكات المقاومة في غزة
- فريدمان يشدد على الشروط الأميركية لضمّ الضفة
- غانتس واثق من تشكيل الحكومة بعد «كفالة» الأحزاب الدينية
- نتنياهو وغانتس يتفقان على تشكيل الحكومة وأداء القسم الأربعاء المقبل
· الاحتلال الإسرائيلي يسجل وفاتين جديدتين و46 إصابة
الاخبار الدولية
- منظمة التعاون الإسلامي ترفض استهداف المسلمين في سريلانكا
- حصيلة وفيات وإصابات كورونا بارتفاع والصحة العالمية "تُحذر"
- عريقات: الخارجية الهولندية تؤكد موقفها الرافض للضم والاستيطان
· ترامب يستخدم الفيتو ضد تشريع يحد من قدرته على شن حرب ضد إيران
- الصحة العالمية تحذر من احتمال العودة إلى فرض إجراءات العزل العام
- الأمم المتحدة تدعو لجمع 4.7 مليارات دولار لمحاربة كورونا
اخبار عربية
- السعودية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن
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الصحف العربية
القدس العربي
- باحث إسرائيلي يقترح خطة دفاعية وهجومية لإسكات المقاومة في غزة
- إصابات جراء انفجار غامض بمدينة غزة
- تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
- السفير الفلسطيني منصور يطلب من غوتيرش بذل كل الجهود لمنع خطة الضم الإسرائيلية…
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافاً للمقاومة في قطاع غزة
- وسطاء أوروبيون ومصريون يقودون مفاوضات “تبادل أسرى” بين إسرائيل وحماس
- فريدمان يدعو إسرائيل للإسراع بضم غور الأردن والمستوطنات
- الحكومة الفلسطينية تقرر تخفيف إجراءات مواجهة كورونا
-
الشرق الأوسط
- إسرائيل تتعهد مواصلة غاراتها في سوريا لإخراج إيران
- فريدمان يشدد على الشروط الأميركية لضمّ الضفة
- غانتس واثق من تشكيل الحكومة بعد «كفالة» الأحزاب الدينية
- قرية عربية على رأس قائمة الإصابات في إسرائيل
الخليج الإماراتية
- «إسرائيل» توسع استيطان الضفة وتقصف غزة
- «إسرائيل» تتوعد بمواصلة اعتداءاتها بسوريا
- «إسرائيل» تقصف مواقع لحماس في غزة رداً على إطلاق صاروخ
الغد الأردنية
- الاحتلال يقيم 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية
- نتنياهو وغانتس يتفقان على تشكيل الحكومة وأداء القسم الأربعاء المقبل
- الاحتلال الإسرائيلي يسجل وفاتين جديدتين و46 إصابة
الاهرام المصرية
- السعودية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن
الاخبار اللبنانية
- ترويج إسرائيلي لـ«انسحاب إيراني» من سوريا... وإغلاقٌ لأجواء الجولان
- اتفاق نتنياهو ــــ غانتس قيد التداول قضائياً
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- فصائل فلسطينية تدعو لمحاربة التطبيع
- وسطاء يقودون مفاوضات بين إسرائيل وحماس
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جنوب الضفة
- عباس: تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي مرفوضة وكاذبة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حصيلة وفيات وإصابات كورونا بارتفاع والصحة العالمية "تُحذر"
- الإسرائيلية "العليا" تمنح ضوءًا أخضر لنتنياهو لتشكيل حكومته الخامسة
- المدعي الإسرائيلي يرفض رواية إعدام الشهيد "عبد الفتاح"
- الخارجية: 1300 إصابة و70 وفاة بكورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية
- حــمــاس: تصريحات الأونروا خطيرة وتهدد حياة 5 ملايين فلسطيني
- الصحة بغزة: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- حقوقيون يستنكرون استمرار السلطة بحجب عشرات المواقع الصحفية
القدس المحلية
- قلقيلية: تحويل أسير للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته
- غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام
- فتح تدريجي للأسواق في إسرائيل
- الكنيست يستأنف جلسته العامة للتصويت على قانون التناوب
الحياة الجديدة
- القدس: الإفراج عن الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي
- عريقات: الخارجية الهولندية تؤكد موقفها الرافض للضم والاستيطان
- "الخارجية" تدين قرارات ووعود بينيت الاستيطانية وتطالب بسرعة فتح تحقيق فيها
- إعادة أمين عام المؤتمر الشعبي للتحقيق مجددا في "المسكوبية"
- بيروت: شؤون اللاجئين تقدم معدات وشرائح فحص كورونا لمستشفى الهمشري
- الاحتلال يعتقل أمين سر حركة "فتح" في الجلزون
- وصول 214 مواطنا من العالقين عبر معبر الكرامة
جريدة الأيام
- »تفاوت في أسعار الكمامات في السوق مع قرار حكومي بتغريم من لا يرتديها
- »بومبيو يزور إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث "الضم" مع نتنياهو وغانتس
- »العاهل الأردني يدعو للبحث عن حلول لاستئناف الرحلات الجوية
- »القدس: الاحتلال يفرج عن اللواء النتشة ويحوله إلى الحبس المنزلي
- » "العليا" الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو - غانتس
- »الاحتلال يصادق على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية قرب بيت لحم "لتعزيز كتلة...
- »غنام: لا صحة للأنباء حول هرب مشتبه بالإصابة بكورونا من مخيم قدورة
وكالة صفا
- أكثر من ألفي وفاة خلال يوم بأميركا..إصابات كورونا تقترب من الـ 4 ملايين حول العالم
- إصابة موطن بانفجار جنوب غزة
- سجون الاحتلال غيّبت 26 أسيرًا لأكثر من 27 سنة عن موائد رمضان
- ترامب يستخدم الفيتو ضد تشريع يحد من قدرته على شن حرب ضد إيران
وكالة الراي الفلسطينية
- "المحكمة العليا" تمنح نتنياهو الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة
- زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة
- إصابات إحداها خطيرة بانفجار جنوب غزة
- كيف حمت الصحة بغزة كوادرها من الإصابة بـ"كورونا"؟
- 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" بين المحجورين صحياً بغزة
- الضفة والقدس: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" ورصد 54 حالة تعافي
- قرار بمنع استيراد عسل النحل لغزة
- غزة: دعوة لاعتبار الجمعة القادمة يوماً لمناهضة التطبيع
سما نيوز
- صُوَر : أول ولادة لأُم مصابة بـ"كورونا" في مجمع فلسطين الطبي
- بينيت لإيران : ستواجهون فيتنام جديدة إذا لم ترحلوا من سوريا
- الكشف عن هوية الوسيط في الاتصالات الجديدة بين إسرائيل وحماس لابرام صفقة تبادل أسرى
- الصحة العالمية" : "كورونا" سيدخل غزة لا محالة ومظاهر الاستهانة خطر
فلسطين اليوم
- الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في قطاع غزة
- الصحة العالمية تحذر من احتمال العودة إلى فرض إجراءات العزل العام
- رغم اتهامه بقضايا فساد خطيرة العليا الإسرائيلية تقضي بإمكانية تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة
- التربية و التعليم تنهي استعداداتها لعقد امتحانات توجيهي 2020
- الأمم المتحدة تدعو لجمع 4.7 مليارات دولار لمحاربة كورونا
- الصحة تنفي تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا في رام الله
- "ولادة تيم".. أول طفل لأم مصابة بفيروس كورونا في فلسطين
عرب 48
- مستجدات كورونا بالبلاد: فتح المجمعات التجارية والإبقاء على المساجد مغلقة
- نتنياهو وغانتس يتفقان على أداء القسم الدستوري للحكومة الأربعاء المقبل
- معارضة إسرائيلية لصفقة تبادل أسرى مع "حماس"
- بومبيو يجتمع بنتنياهو وغانتس لبحث مخطط "الضم"
- عين الصقر": مخزون معلومات الشرطة الإسرائيلية حول المواطنين
-
- وكالة وفا
- الرئاسة: تصريحات فريدمان مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على "صفقة القرن" ..
- الكيلة: تسجيل 54 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا يرفع عدد الحالات إلى 222
حدث في مثل هذا اليوم
7 أيار (مايو)
- 2004م استشهاد ناشطين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس القريب من طولكم إثر اشتباك مسلح مع قوات العدو الصهيوني مما أدى إلى استشهادهما وإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة.
- 2002م عملية استشهادية في منطقة ريشون ليستون "عيون قارة" حيث قام استشهادي لم تعرف هويته من مدينة طولكرم بتفجير نفسه في ناد للبلياردو ما أدى إلى مقتل 17 إسرائيلياً، وإصابة 50 بجروح مختلفة.
- 1993م (400) مبعد فلسطيني نفتهم سلطة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب لبنان يعانون من نقص في الإمدادات الغذائية.
- 1963م المؤتمر العام للجان القومية الفلسطينية في مدينة القدس يدعو إلى الامتناع عن دفع الضرائب من دون تمثيل في السلطة، وبرفع شعار (لا ضرائب بدون تمثيل)، ونعلن أن هدف النضال الفلسطيني هو "استقلال فلسطين ضمن إطار الوحدة العربية".
- 1948م لواء هرئيل ولواء غفعاتي التابعان لمنظمة الهاغاناة الإرهابية ينفذان عملية مكابي، ويستوليان على قرى تقع على طريق الرملة- اللطروان.
- 1947م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (105) في الدورة الاستثنائية الأولى، وهو القرار الذي يمنح الهيئة العربية العليا لفلسطين فرصة الإدلاء بشهادتها في المسألة المعروضة على اللجنة (لجنة الأمم المتحدة التي ستشكل للنظر في قضية فلسطين).
- 1936م في ظل الغليان الوطني الفلسطيني تنادى قادة التنظيمات السرية وقرروا لم صفوفها في جيش واحد أطلق عليه اسم "جيش الجهاد المقدس" أسندت قيادته إلى الشهيد عبد القادر الحسيني.
- 1921م مقتل ثلاثة مستوطنين يهود وجرح آخرين في هجوم نفذه مجاهدون فلسطينيون على مستعمرة "بتاح تكفا"، المقاومة على أراض فلسطينية مصادرة.
- 1909م بدء العمل لبناء أول 100 منزل في مستوطنة أهوزات باييت اليهودية في فلسطين، وهي التي أضحت تُعرف لاحقاً باسم "تل أبيب".
- 1896م هرتزل يتحدث عن وقوف اليهود مع تركيا ويوضح أن ذلك لن يكون مجانا بل من أجل خدمات مؤكدة لقضية اليهود في فلسطين