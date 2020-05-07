النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2494) ا الخميس7/5/ 2020

أخبار فلسطين

أخبار إسرائيلية

· الاحتلال الإسرائيلي يسجل وفاتين جديدتين و46 إصابة

الاخبار الدولية

· ترامب يستخدم الفيتو ضد تشريع يحد من قدرته على شن حرب ضد إيران

اخبار عربية

السعودية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن



« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

« إسرائيل» توسع استيطان الضفة وتقصف غزة

« إسرائيل» تتوعد بمواصلة اعتداءاتها بسوريا

« إسرائيل» تقصف مواقع لحماس في غزة رداً على إطلاق صاروخ

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

السعودية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن





الاخبار اللبنانية

ترويج إسرائيلي لـ«انسحاب إيراني» من سوريا... وإغلاقٌ لأجواء الجولان



اتفاق نتنياهو ــــ غانتس قيد التداول قضائياً

الشروق المصرية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

القدس المحلية

قلقيلية: تحويل أسير للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته

غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام

فتح تدريجي للأسواق في إسرائيل

الكنيست يستأنف جلسته العامة للتصويت على قانون التناوب

الحياة الجديدة

جريدة الأيام

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

7 أيار (مايو)