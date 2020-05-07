وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مشروع نداء الاستجابة لكوفيد 19 لأجل فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توفر المستلزمات الأساسية للنساء المعنفات وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جديدة بكورونا بالخليل ترفع الحصيلة لـ 547 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون مئات أشتال الكرمة جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2494) ا الخميس7/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "المحكمة العليا" تمنح نتنياهو الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية "أبناء المنطار" ينتصر لعنصر الشباب من أبناء الشجاعية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بالتعاون مع جمعية السلامة الخيرية

التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مشروع نداء الاستجابة لكوفيد 19 لأجل فلسطين

07 آيار / مايو 2020 10:17

التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مشروع نداء الاستجابة لكوفيد 19 لأجل فلسطين
التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مشروع نداء الاستجابة لكوفيد 19 لأجل فلسطين

غزة- الرأي

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية بحضور وكيل الوزارة د. غازي حمد، ومدير عام التنمية والتخطيط أ. رياض البيطار اتفاقية تعاون مع جمعية السلامة الخيرية لرعاية الجرحى وذوي الإعاقة في قطاع غزة.

جاء ذلك، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د. محمد صنع الله، وذلك لتنفيذ مشروع نداء الاستجابة لكوفيد 19 لأجل فلسطين، والممول من مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا، والذي يهدف توفير بعض المستلزمات الأساسية للمواطنين في مراكز الحجر الصحي المختلفة والعاملون في الخطوط الأولى في التعامل مع هذه المراكز وذويهم.


واتفق الطرفان على أن تقوم الجمعية بمباشرة تنفيذ المشروع بالتعاون مع الوزارة في وضع الخطط ورصد الاحتياجات اللازمة.
بدوره،  ثمن د. حمد هذه المبادرة والجهود التي تبذلها المؤسسات والجمعيات الخيرية في متابعة مراكز الحجر الصحي وتقديم ما يلزم للمواطنين والعاملين حفاظا على سلامة الجميع.

95876927_835707313583584_6160704924788195328_o التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مشروع نداء الاستجابة لكوفيد 19 لأجل فلسطين
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع 500 طرد غذائي على عائلات مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟