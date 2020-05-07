التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مشروع نداء الاستجابة لكوفيد 19 لأجل فلسطين

غزة- الرأي

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية بحضور وكيل الوزارة د. غازي حمد، ومدير عام التنمية والتخطيط أ. رياض البيطار اتفاقية تعاون مع جمعية السلامة الخيرية لرعاية الجرحى وذوي الإعاقة في قطاع غزة.

جاء ذلك، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د. محمد صنع الله، وذلك لتنفيذ مشروع نداء الاستجابة لكوفيد 19 لأجل فلسطين، والممول من مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا، والذي يهدف توفير بعض المستلزمات الأساسية للمواطنين في مراكز الحجر الصحي المختلفة والعاملون في الخطوط الأولى في التعامل مع هذه المراكز وذويهم.



واتفق الطرفان على أن تقوم الجمعية بمباشرة تنفيذ المشروع بالتعاون مع الوزارة في وضع الخطط ورصد الاحتياجات اللازمة.

بدوره، ثمن د. حمد هذه المبادرة والجهود التي تبذلها المؤسسات والجمعيات الخيرية في متابعة مراكز الحجر الصحي وتقديم ما يلزم للمواطنين والعاملين حفاظا على سلامة الجميع.