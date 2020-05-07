الصحة تطلق برنامج تدريبي للتعامل مع كوفيد19

غزة- الرأي

بدأت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة اطباء العالم فرنسا، في تنفيذ برنامجاً تدريبياً يستهدف 250 من الكوادر الصحية يشمل الاطباء والتمريض والاشعة وضباط الإسعاف اضافة للاداريين والخدمات المساندة للتعامل مع حالات فيروس كورونا كوفيد 19.

و أكد مدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة على أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في سلسلة ممتدة من برامج التدريب ورفع كفاءة الطواقم الصحية ضمن مرحلة تعزيز الجهوزية والاستعداد لمواجهة جائحة كورونا , مشيرا الى أن وزارة الصحة ومن خلال اللجان المختصة والمشرفة على وضع وانفاذ الاجراءات والسياسات الوقائية والاحترازية باشرت ومنذ منتصف يناير الماضي استهداف الفئات العاملة في المرافق الصحية على مختلف مستوياتها لتكون جاهزة للتعامل مع أي تطور .

كما وتقدم د. العبادلة بالشكر والتقدير الى منظمة اطباء العالم فرنسا على حرصهم المستمر في تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية وغيرها والتي ىستساهم وبشكل كبير في رفع جهوزية الطواقم وتعريفهم على الأسس العلمية السليمة وذلك من خلال الناحية النظرية والتطبيق العملي .

الى ذلك اوضح د. حسام علوان رئيس الفريق الطبي بمنظمة اطباء العالم فرنسا مراحل البرنامج والذي يغطي خمس محافظات في القطاع، وسيتم من خلاله التعرف على كيفية استخدام الواقيات الشخصية ، وعمل مناورة للتأكد من جهوزية مراكز التدريب، منوها الى ان المتدربين سيجتازون الامتحان المسبق للتقييم المتدربين قبل وبعد ، متمنيا أن يلبي البرنامج الحد الأقصى من المهارات العلمية والعملية والتي تمكن الطواقم من تقديم الخدمة في هذه المرحلة .

بدوره بين ا. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة ان البرنامج يستهدف ٢٥٠من الكوادر العاملة سيتم تدريبهم في مراكز الفرز التنفسي (المدارس) ويستمر لمدة ٦اسابيع مقسم على خمس مجموعات في جميع المحافظات، يقدمه فريق متكامل من وزارة الصحة ومنظمة اطباء العالم فرنسا،ويأتي هذا البرنامج في إطار الاستعداد والجهوزية لمواجهة جائحة كورونا .

وتابع ا. نوفل انه خلال البرنامج سيتم فرز الحالات التي تعاني من مشاكل تنفسية للتوجه لاماكن الفرز ليتم تحويلها للمستشفى للتعامل معها وفقا للاعراض المسيطرة للتعامل معها من خلال الفريق و إن البرنامج مكون من جزئين تدريب نظري مدته ثلاث ساعات تدريبية داخل التنمية وآخر عملي داخل مراكز الفرز التنفسي من خلال مناورات ميدانية .