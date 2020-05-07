وكالة الرأي الفلسطينية أبو نعيم يحذّر من انهيار الخدمات بغزة جرّاء الحصار وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استمرار تقديم الخدمات الاساسية ضمن اجراءات احترازية مكثفة وكالة الرأي الفلسطينية كيف نجحت وزارة الصحة في التعامل مع العائدين وتقويض كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق برنامج تدريبي للتعامل مع كوفيد19 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر إغلاق حسابات بنكية تعود لأسرى محررين وكالة الرأي الفلسطينية "بنك القاهرة عمان" يكافئ الأسرى بإغلاق حساباتهم البنكية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ في يبت الأمان تتابع حالات النساء المعنفات في البيوت وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مشروع نداء الاستجابة لكوفيد 19 لأجل فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توفر المستلزمات الأساسية للنساء المعنفات
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بالتعاون مع منظمة أطباء العالم فرنسا

الصحة تطلق برنامج تدريبي للتعامل مع كوفيد19

07 آيار / مايو 2020 11:22

الصحة تطلق برنامج تدريبي للتعامل مع كوفيد19
الصحة تطلق برنامج تدريبي للتعامل مع كوفيد19

غزة- الرأي

بدأت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة اطباء العالم فرنسا،  في تنفيذ برنامجاً تدريبياً يستهدف 250 من الكوادر الصحية يشمل الاطباء والتمريض والاشعة وضباط الإسعاف اضافة للاداريين والخدمات المساندة للتعامل مع حالات فيروس كورونا كوفيد 19.

و أكد مدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة على أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في سلسلة ممتدة من برامج التدريب ورفع كفاءة الطواقم الصحية ضمن مرحلة تعزيز الجهوزية والاستعداد لمواجهة جائحة كورونا , مشيرا الى أن وزارة الصحة ومن خلال اللجان المختصة والمشرفة على وضع وانفاذ الاجراءات والسياسات الوقائية والاحترازية باشرت ومنذ منتصف يناير الماضي استهداف الفئات العاملة في المرافق الصحية على مختلف مستوياتها لتكون جاهزة للتعامل مع أي تطور .

كما وتقدم د. العبادلة بالشكر والتقدير الى منظمة اطباء العالم فرنسا على حرصهم المستمر في تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية وغيرها والتي ىستساهم وبشكل كبير في رفع جهوزية الطواقم وتعريفهم على الأسس العلمية السليمة وذلك من خلال الناحية النظرية والتطبيق العملي .
الى ذلك اوضح د. حسام علوان رئيس الفريق الطبي بمنظمة اطباء العالم فرنسا مراحل البرنامج والذي يغطي خمس محافظات في القطاع، وسيتم من خلاله التعرف على كيفية استخدام الواقيات الشخصية ، وعمل مناورة للتأكد من جهوزية مراكز التدريب، منوها الى ان المتدربين سيجتازون الامتحان المسبق للتقييم المتدربين قبل وبعد ، متمنيا أن يلبي البرنامج الحد الأقصى من المهارات العلمية والعملية والتي تمكن الطواقم من تقديم الخدمة في هذه المرحلة .
بدوره بين ا. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة ان البرنامج يستهدف ٢٥٠من الكوادر العاملة سيتم تدريبهم في مراكز الفرز التنفسي (المدارس) ويستمر لمدة ٦اسابيع مقسم على خمس مجموعات في جميع المحافظات، يقدمه فريق متكامل من وزارة الصحة ومنظمة اطباء العالم فرنسا،ويأتي هذا البرنامج في إطار الاستعداد والجهوزية لمواجهة جائحة كورونا .

وتابع ا. نوفل انه خلال البرنامج سيتم فرز الحالات التي تعاني من مشاكل تنفسية للتوجه لاماكن الفرز ليتم تحويلها للمستشفى للتعامل معها وفقا للاعراض المسيطرة للتعامل معها من خلال الفريق و إن البرنامج مكون من جزئين تدريب نظري مدته ثلاث ساعات تدريبية داخل التنمية وآخر عملي داخل مراكز الفرز التنفسي من خلال مناورات ميدانية .

الصحة تطلق برنامج تدريبي للتعامل مع كوفيد19 الصحة تطلق برنامج تدريبي للتعامل مع كوفيد19
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟