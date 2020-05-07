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قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة

07 آيار / مايو 2020 11:45

قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة
قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة

غزة- الرأي

ضمن مشاريعها الرمضانية، نفذت جمعية قوافل الخير بالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، مشروع سلال الخضار في شهر رمضان المبارك لعام 2020.

وشمل المشروع توزيع (2260) سلة خضار تحتوي على أصناف متنوعة، على العائلات المستورة والمتعففة في القطاع، والتي تم اختيارها من قبل لجان البحث الاجتماعي.

وتمت عملية توزيع الخضار على مدار يومين متتاليين، وسط أجواء رمضانية مليئة بالخير والعطاء، حيث تكفي السلة الواحدة الأسرة المستورة 7 أيام في هذا الشهر الفضيل.

وقال مدير الجمعية علي المغربي: "الحمد لله على هذا الخير العظيم، في هذا الشهر الكريم، مئات العائلات الفقيرة والمحتاجة ابتسمت لخيركم وصدقاتكم، شكرا لكل من تبرع لإتمام هذا المشروع الكبير".

ودعا المغربي أهل الخير والصدقات الى الجود أكثر في شهر الخير، فالحاجة في قطاع غزة كبيرة جدا نظرا لارتفاع نسبة الفقر والبطالة بسبب الحصار والإغلاق الناجم عن كورونا.

من جانبه؛ أكد محمد نادر النوري قمر الزمان- مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، مواصلة مؤسسته تنفيذ المشاريع الخيرية في قطاع غزة، واستمرار العمل من أجل الفقراء والمحتاجين.

وقال "إن مشروع سلال الخضار، تم تنفيذه بالتعاون مع جمعية قوافل الخير، في أيام شهر رمضان الفضيل، لإعانة الأسر المحتاجة".

وشكر مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا الجمعية والعالمين فيها على جهدهم المتواصل في خدمة الفقراء، مشددا على ضرورة مواصلة هذا الطريق.

قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة TyNQE Radhi
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قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة

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