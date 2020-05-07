أبو نعيم يحذّر من انهيار الخدمات بغزة جرّاء الحصار

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، إن انهيار المنظومة الخدماتية في قطاع غزة في ظل الحصار لن تقف تأثيراته عند حدود غزة، التي ستتحول إلى قوة لن يستطيع أحد تقدير حجم انفجارها أمام هذا الضغط الهائل.

وأضاف أبو نعيم في كلمة له خلال حفل تخريج الفوج الثامن من كلية الرباط الجامعية: "إذا تُرك قطاع غزة أمام هذه الجائحة والحصار، ومنع عنه المدد، سيكون له أثر على الجميع في المستقبل القريب".

وأوضح أن قطاع غزة يعيش ظروفاً صعبة جداً، داعيا إلى توفير كافة المتطلبات والمستلزمات للتعامل مع هذه المرحلة الصعبة.

وأشار أبو نعيم إلى أن جائحة كورونا أضافت إلى الحصار حصاراً آخر، مضيفا: "لكن غزة استطاعت أن تجعل من ذلك درساً رغم قلة الإمكانات الصحية والمالية".

وأعلن أنه سيتم فتح معبر رفح خلال الأيام القادمة لتسهيل عودة دفعات جديدة من المواطنين العالقين في دول العالم.

وقال أبو نعيم: "رجالنا لا ينامون على مدار الساعة سهراً على راحة أبناء شعبنا، وفي خدمة كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في طل جائحة كورونا".

وأضاف: "كنا نتمنى أن نعقد حفلًا كبيرًا للتخرج؛ لكن الظروف لم تسمح لنا بذلك في ظل جائحة كورونا، وستبقى كلية الرباط شاهدة على الإرادة الفلسطينية في تطوير إمكانياتنا ذاتياً في ظل الحصار، الذي جعلنا أهل الابتكار".