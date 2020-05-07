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الداخلية تنفذ جولة تفقُدية لمُديريات الشق المدني

07 آيار / مايو 2020 12:14

الداخلية تنفذ جولة تفقُدية لمُديريات الشق المدني
الداخلية تنفذ جولة تفقُدية لمُديريات الشق المدني

غزة- الرأي

نفذ الوكيل المساعد بوزارة الداخلية _الشق المدني عاهد حمادة، جولة تفقُدية لمديريات غزة والشمال ورفح التابعة لوزارة الداخلية الشق المدني، وذلك لمتابعة سير العمل ولتهنئة الموظفين بحلول شهر رمضان المُبارك.
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و كان في استقباله والوفد المُرافق له لفيف من المدراء العامون وموظفي المُديريات الذين ثمنوا بدورهم مثل هذه الزيارات التي تحافظ على أواصر الأخوة والمحبة بين الموظف والمسؤول.

و أكد حمادة على ضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الوزارة لمواجهة فايروس كورونا كوفيد-19،شاكراً للموظفين الجهود المبذولة في خدمة الوطن والمواطن.

يذكر أن هذه الزيارة تهدف إلى تهنئة موظفي المُديريات بحلول شهر رمضان المُبارك وكذلك الإطمئنان على سير العمل في المُديريات.

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