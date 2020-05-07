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الأحوال المدنية تُنجز أكثر من ٨ الآف معاملة خلال شهر إبريل المُنصرم

07 آيار / مايو 2020 12:17

الأحوال المدنية تُنجز أكثر من ٨ الآف معاملة خلال شهر إبريل المُنصرم
الأحوال المدنية تُنجز أكثر من ٨ الآف معاملة خلال شهر إبريل المُنصرم

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني، 8 ألآف و٨٧١ معاملة للمواطنين، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في مديريات محافظات قطاع غزة خلال شهر إبريل المنصرم.
وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية، أنها أصدرت 4 ألآف و924 بطاقة هوية توزعت ما بين (بطاقات هوية شخصية أولى - بطاقة هويةبدل فاقد -بالية).
وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغ 3 آلاف و795 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج -شهادة ميلاد ثانية تسجيل حالة وفاة -شهادة وفاه ثانية -استبدال شهادة ميلاد -شهادة ميلاد-وفاة مغتربين".

يذكر أن الأحوال المدنية أنجزت 65 بطاقة تعريف و87 معاملة تصحيح أحوال مدنية خلال هذا الشهر، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمسة.

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