بلدية خان يونس تجري 432 فحصاً كيميائياً في مختبر فحص جودة المياه

خان يونس- الرأي

أجرت بلدية خان يونس (432) فحصاً في مختبر جودة المياه وذلك خلال العام 2019م، ويأتي ذلك في إطار المحافظة على سلامة المواطنين الصحية وضمن برنامج ضبط الجودة التي تجريها بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة.

وشملت الفحوصات التي تم اجراؤها (292) فحصاً بيولوجياً للتأكد من خلو وسلامة المياه من الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب الأمراض، وكذلك (140) فحصاً كيميائياً للآبار الخاصة ومحطات التحلية للشركات والمواطنين للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات والمعايير الصحية واتخاذ الاجراءات المترتبة على ذلك للتعرف على مدى التلوث للعناصر الكيميائية في المياه المستخدمة.

وقال مسئول مختبر فحص جودة المياه بالبلدية أ. محـمد أبو شمالة، أنه قد تم إجراء فحصاً لـ (63) عينة للمياه العادمة في محطة المعالجة الأولية للصرف الصحي (الأحواض) للتأكد من مدى ملائمتها للتصريف ومعرفة مدى كفاءة المحطة المذكورة في عمليات المعالجة المركزية للمياه.

وبين أبو شمالة أن المختبر يجري فحوصات دورية على كافة محطات التحلية لمتابعة عملها والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية السليمة، بالإضافة إلى فحوصات مخبرية لقياس تركيز مادة هيدروكلوريد الصوديوم في المياه لتعقيمها.