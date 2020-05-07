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الداخلية: شؤون الأجانب تصدر 53 وثيقة خلال إبريل المُنصرم

07 آيار / مايو 2020 12:30

الداخلية: شؤون الأجانب تصدر 53 وثيقة خلال إبريل المُنصرم
الداخلية: شؤون الأجانب تصدر 53 وثيقة خلال إبريل المُنصرم

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 53 وثيقة رسمية للزوار الأجانب والمغتربين خلال إبريل المُنصرم.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الإدارة، أنجزت دائرة الإقامات معاملتيّ طلب موافقة دخول زائر أجنبي، و بالإضافة إلى طلبيّ تجديد إقامة سنوية (لمدة 6 شهور).، وذلك بواقع 4 معاملات خلال إبريل.

وأفاد التقرير أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت عبر مكتبها الرئيسي 9 إفادات حركة معبر وإغلاق معبر، إضافة الى 19 معاملة استعلام مغادرة مواطن في الخارج، و إفادة واحدة عدم إقامة.

وبيَّن التقرير أن الدائرة أنجزت منذ بداية الشهر 5 إفادات حالة وجود في القطاع و4 إفادات" إقامة"، إضافةً إلى11 معاملة تنوعت ما بين(إثبات وصول _ إثبات مغادرة _إثبات إرجاع) بواقع 49 معاملة خلال إبريل الماضي.

يذكر أن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب هي الجهة المخولة بتنظيم إقامة الأجانب ( من أصل عربي وأجنبي) بالأراضي الفلسطينية الخاضعين لشروط الإقامة المحدد

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