الزراعة: موسم الخوخ بغزة يُثمر وتوقعات بإنتاج أكثر من 2000 طن

غزة- الرأي

أكدت وزارة الزراعة أن قطاع غزة يشهد في هذه الأيام موسماً جديداً لقطف ثمار اللوزيات، وقد بدأ المزارعون في جنوب وشمال القطاع بقطف ثمار الخوخ الناضجة.

وقالت الوزارة إن المساحة المزروعة من اللوزيات في القطاع تشكل مساحته 2300 دونم، منها 1000 دونم خوخ، المساحة المثمرة منها تقدر بحوالي 800 دونم ويُقدر الانتاج السنوي من محصول الخوخ 1900-2000 طن.

ونوهت إلى أن أن محصول الخوخ تعرض كغيره من المحاصيل الي اعتداءات متكررة من جانب الاحتلال الذي قام بتدميرها من خلال ممارساته ضد الشعب الفلسطيني، الا أن وزارة الزراعة قامت بتجديد هذا القطاع الزراعي مرات عديدة كغيره.

كما عملت الوزارة خلال الاعوام الماضية على ادخال الاصناف المحسنة من انواع الخوخ والتي من شانها زيادة الانتاج وتحسين الجودة اضافة الى مقاومة الأمراض .

وأوضحت أن اللوزيات من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية والتي عليها اقبال لدى المُستهلك الغزاوي وهي من الفواكه الصيفية ذات القيمة الغذائية العالية، ويغطي الخوخ المحلي في قطاع غزة نحو الثلث من حاجة القطاع، بينما يتم استيراد ما تبقى.