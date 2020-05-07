وزارة الأسرى: رمضان بالأسر استفزاز وإفطار بغير موعده

غزة- الرأي

أكدت وزارة الاسرى والمحررين، أن الأسرى الفلسطينيون يعيشون في سجون الاحتلال الأمرين، جراء الظروف القاسية التي يحيونها بسبب إجراءات وقمع الاحتلال المستمر والذي يزيد خلال شهر رمضان المبارك، وخطورة تفشي وباء فيروس كورونا داخل سجون الاحتلال.

وقالت وزارة الاسرى إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد خلال شهر رمضان، بالتضييق على الأسرى، والتنكيد عليهم، عبر عدة إجراءات تعسفية، كان أخرها سحب أكثر من 140 صنف من المواد الأساسية من داخل الكنتينة، و تنفيذ عمليات اقتحام و تفتيش مستمر، بحجة التفتيش الأمني عن أغراض ممنوعة وهواتف خلوية، كما تحرمهم من ممارسة الشعائر الدينية بشكل جماعي مع بقية الأسرى.

وأشارت إلى أن الأسرى يبدؤن في الاستعدادات لشهر رمضان قبل قدومه بثلاثة شهور حتى يستقبلوه كأفضل استقبال بما يملكون من إمكانيات متواضعة تمكنهم من استقباله بما يليق بهذا الشهر الكريم، ويتذكرون ذويهم وأقربائهم وأجواء رمضان بين الأهل والأحباب خارج السجون.

• معاناة الأسرى تزداد في شهر رمضان المبارك

وبينت أن الإحتلال يتعمد في التنغيص وكسر فرحة الأسرى بهذا الشهر، الذي يتفرغون فيه إلى العبادة وقراءة القران وحفظه، والصلاة الجماعية، والابتهال إلى الله بالدعاء، كما يتعمد إرباك الوضع الاعتقالي بشكل مستمر حتى لا يشعر الأسرى بخصوصية شهر رمضان.

• معاناة الأسرى المرضي

وقالت مع حلول رمضان تزداد معاناة الأسرى المرضى، حيث تطلب إدارة مصلحة السجون من الأسير الذهاب للعلاج واجراء العملية التي يريدها في خطوة استفزازية حتى يرفض الأسير ويسجل أنه رفض بعد التوقيع على ذلك.

وأوضحت الوزارة أن سبب رفض الأسرى المرضى لإجراء العمليات في رمضان بسبب قسوة الاجراءات وتعب الصيام والنقل بواسطة البوسطة الذي يعد أقسى من السجن نفسه، حيث يجبر الأسير المريض على الخروج مكبل اليدين ويقضي معظم يومه في الطريق، ما يدفع الأسرى لرفض ذلك.

وأضافت، بعدما يرفض الأسرى إجراء العمليات ويقدم الصليب الأحمر الشكوى للاحتلال تقدم له الأوراق أن الأسير رفض إجراء العملية، ويتكرر هذا الأمر في كل شهر رمضان، ما يزيد من معاناتهم.

وبينت الوزارة، ان شهر رمضان يأتي وتأتي معه الغصة الأليمة لدى الأسرى المحرومين من كافة مناحي الحياة وأدنى حقوقهم، فهو الشهر الذي تتجمع به كامل أفراد العائلة أثناء الفطور، حيث يريد الأسير بأن يكون قرب عائلته وأهله وأحبابه، سيما أن بعده عنهم يقلق العائلة ويجعل أيامهم منقوصة من الفرح، ويكون الحزن مرسوما على وجوههم، وأن حالة الألم التي يعيها كل الأسرى المحرومين في سجون الاحتلال، نتيجة البعد والحرمان، تزداد وتيرتها مع دخول هذا الشهر المبارك.