وزارة الأسرى: الحكم على الأسيرة ميس أبو غوش 16 شهراً

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أًصدرت، يوم الأحد الماضي، حُكماً بحق الأسيرة الصحفية والطالبة بجامعة بيرزيت، ميس أبو غوش من مخيم قلنديا شمال القدس بالسجن الفعلي مدة 16 شهراً، وذلك بعد نحو 8 أشهر على اعتقالها.

وأضافت الوزارة أنه ووفقاً ما أصدرته المحكمة الاحتلالية، فإنه إضافة إلى سجنها الفعلي 16 شهراً، فإن المحكمة أصدرت كذلك حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ على ميس 12 شهراً لمدة خمس سنوات من يوم الإفراج عنها وغرامة مالية قدرها ألفا شيقل بالعملة الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة أبو غوش في 19 أغسطس/آب من العام الماضي، وتعرضت بعد اعتقالها لتعذيب وحشي خلال التحقيق معها، ولا تزال تعاني من أثاره

وعدّت وزارة الأسرى والمحررين الحكم بالجائر ومبالغ فيه، ويأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي تأكيد من الاحتلال على ضربه بعرض الحائط لكل أشكال التعبير عن الرأي والحرية الإعلامية.