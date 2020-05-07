وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الحكم على الأسيرة ميس أبو غوش 16 شهراً وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: رمضان بالأسر استفزاز وإفطار بغير موعده وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: موسم الخوخ بغزة يُثمر وتوقعات بإنتاج أكثر من 2000 طن وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: شؤون الأجانب تصدر 53 وثيقة خلال إبريل المُنصرم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجري 432 فحصاً كيميائياً في مختبر فحص جودة المياه وكالة الرأي الفلسطينية الأحوال المدنية تُنجز أكثر من ٨ الآف معاملة خلال شهر إبريل المُنصرم وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنفذ جولة تفقُدية لمُديريات الشق المدني وكالة الرأي الفلسطينية أبو نعيم يحذّر من انهيار الخدمات بغزة جرّاء الحصار وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استمرار تقديم الخدمات الاساسية ضمن اجراءات احترازية مكثفة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى: الحكم على الأسيرة ميس أبو غوش 16 شهراً

07 آيار / مايو 2020 01:02

95452996_1494410847403153_6311636595329990656_n
95452996_1494410847403153_6311636595329990656_n

غزة- الرأي

 قالت وزارة الأسرى والمحررين، أن  محكمة الاحتلال الإسرائيلي أًصدرت، يوم الأحد الماضي، حُكماً بحق الأسيرة الصحفية والطالبة بجامعة بيرزيت، ميس أبو غوش من مخيم قلنديا شمال القدس بالسجن الفعلي مدة 16 شهراً، وذلك بعد نحو 8 أشهر على اعتقالها.

 وأضافت الوزارة أنه ووفقاً ما أصدرته المحكمة الاحتلالية، فإنه إضافة إلى سجنها الفعلي 16 شهراً، فإن المحكمة أصدرت كذلك حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ على ميس 12 شهراً لمدة خمس سنوات من يوم الإفراج عنها وغرامة مالية قدرها ألفا شيقل بالعملة الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة أبو غوش في 19 أغسطس/آب من العام الماضي، وتعرضت بعد اعتقالها لتعذيب وحشي خلال التحقيق معها، ولا تزال تعاني من أثاره

وعدّت وزارة الأسرى والمحررين  الحكم بالجائر ومبالغ فيه، ويأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي تأكيد من الاحتلال على ضربه بعرض الحائط لكل أشكال التعبير عن الرأي والحرية الإعلامية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟