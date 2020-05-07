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صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين السبت

07 آيار / مايو 2020 01:07

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم يومي السبت والأحد القادمين.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.

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