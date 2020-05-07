الاقتصاد تنظم 249 جولة تفتيشية على مصانع المشروبات الغازية

غزة- الرأي

نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية تفتيشية على مصانع المشروبات الغازية والمياه المعدنية في محافظة غزة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في تقرير الإيجاز اليومي لعمل الوزارة، إن مفتشي وطواقم حماية المستهلك نفذوا 249 جولة وزيارة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال والمراكز التجارية.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 33 محضر ضبط وإتلاف لتجار مخالفين ويروجون بضائع ومنتجات ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

حماية المستهلك

ولفت التقرير الى أن مكتب خان يونس نظم 4 جولات و84 زيارة تفتيشية وحرر6 محاضر ضبط وإتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفة الفلسطينية، ونظم مكتب غزة 5جولات تفتيشية و67 زيارة للمحلات التجارية، وحرر6 محاضر ضبط واتلاف لمواد غذائية راسبة في الفحص المخبري ومنتهية الصلاحية، وتم سحب (6) عينات مواد غذائية، والتحفظ على 2 طن فول لإجراء الفحوصات اللازمة.

وذكر التقرير أن مكتب الشمال نظم 4 جولات و53 زيارة تفتيشية وحرر 5 محاضر ضبط و8 محاضر إتلاف لمواد منتهية الصلاحية.

وأشار التقرير أن مكتب رفح نظم 32 جولات وزيارة تفتيشية وحرر 4 محاضر ضبط و4 محاضر إتلاف مواد غذائي منتهية الصلاحية.

وبمحافظة غزة شارك مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى في الجولات التفتيشية المسائية التي يقوم بها المفتشين، للاطلاع على سير العمل في المحافظة.

مديرية المعادن الثمينة

قامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة بتنظيم جولة مسائية على محلات الذهب بمحافظة خان يونس وشملت زيارة 9محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

وتقوم دائرة الرقابة والتفتيش بالمديرية بجولات يومية لمحلات بيع الذهب والمجوهرات في قطاع غزة من أجل فحص ودمغ المعادن الثمينة التي يتم طرحها بالأسواق.

الإدارة العامة للصناعة

وبين التقرير أن مفتشي الادارة العامة للصناعة بالوزارة نفذوا جولات تفتيشية على مصانع المشروبات الغازية بمحافظة غزة، وتأتي هذه الجولات للتفتيش والرقابة على عملية اعداد وإنتاج المشروبات وللتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

وذكر التقرير أنه تم عقد لقاء بين مدير عام الإدارة العامة للمصادر بالوزارة عبد القادر بنات وعلى برهوم رئيس مجلس إقراض البلديات لبحث سبل التعاون المشترك بينهما، وتم الاتفاق بين الطرفين على فتح مقلع للطينة في منطقه صوفا أمام المقاولين.

يذكر أن الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال تقوم بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية تحميل الرمال في جميع المقالع بمحافظات غزة.