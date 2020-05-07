التعليم تختتم دورة "تأهيل سند في أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم"

غزة-الرأي

اختتم المعهد الوطني للتدريب بوزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية دورة تأهيل سند في أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم.

واستهدفت الدورة 14موظفاً بواقع 60 ساعة تدريبية، وتأتي الدورة استكمالاً للدورات السابقة التي تم عقدها وهي (التأهيلية والعليا).

وحضر لقاء الاختتام د. زياد ثابت وكيل الوزارة, ود. علي أبو سعدة مدير دائرة التدريب بالمعهد, و د. محمد سالم مدير أوقاف مديرية غزة، و أ. أحمد أبو راس رئيس قسم التحفيظ بوزارة الأوقاف، والمدربين أ. رافت عاشور، وأ. أحمد حسين.

وقدّم ثابت التهنئة والشكر لجميع الموظفين الذين اجتازوا الدورة، مقدماً الشكر لوزارة الأوقاف على هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم حريصة على مثل هذه الدورات النوعية في مجال علوم القرآن الكريم والتي لها انعكاس ايجابي مهم على العملية التعليمية والمجتمع الفلسطيني.

بدوره، أثني سالم على هذا التعاون بما يخدم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ويعزز الجوانب الدينية.

وتم تكريم المشاركين بمقر وزارة التعليم بغزة وفق اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية ضمن خطوات مواجهة فايروس كورونا.

يشار إلى أن الدورة كانت قد نُفذت بوقت سابق .