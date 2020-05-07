الاحتلال يُقر التناوب على حكومة بين "نتنياهو" و"غانتس"

فلسطين المحتلة - الرأي

صادق الكنيست الإسرائيلي الخميس، على قانون التناوب على رئاسة الحكومة بين رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس بالقراءتين الثانية والنهائية.

وذكرت القناة "12" العبرية أن الباب بات مفتوحاً أمام التشكيل الفعلي للحكومة حيث سيتوجه اليوم 61+ عضو كنيست الى رئيس الكيان "روبي ريفلين" لتقديم توصياتهم بتكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة.

وبينت القناة أنه سيتم توقيع أعضاء الإئتلاف الحكومي الجديد على كتاب التوصيات ومن ثم تقديمه لريفلين.

كما تمت المصادقة الليلة الماضية على تمديد فترة ولاية الحكومة الجديدة إلى 4 سنوات، حيث سيتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في العام والنص القادمين، وبعدها سيخلفه غانتس بهذا المنصب لعام ونصف وبعد نهايتها سيتولى نتنياهو من جديد رئاسة الحكومة.

في حين يأتي هذا التطور بعد سماح المحكمة العليا لنتنياهو بتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة على الرغم من تقديم 3 لوائح اتهام ضده وأن القانون ينص على تقديم رئيس الحكومة استقالته حال إدانته بالتهم وليس فور تقديم لائحة اتهام.

ومن المتوقع أداء الحكومة لليمين الدستورية ونيل ثقة الكنيست الأربعاء القادم.

ترجمة: صفا