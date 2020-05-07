الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 7 مايو 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الخميس، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 14 حالة تعافي.

لازالت 6 حالات مصابة بفيروس كورونا تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح وحالتهم مطمئنة.

تم إنها الحجر الصحي لـ 1909 مستضاف في مراكز الحجر الصحي منذ مطلع الأسبوع الجاري، بينهم 230 كادر طبي وشرطي وخدمات مساندة.

تتم المتابعة الصحية لـ 481 مستضاف بالحجر الصحي بما فيهم 149 عائد من العالقين في الأردن، يقوم على رعايتهم 232 كادر طبي وشرطي وخدمات.

تم إجراء اختبارات لـ 6832 عينة، كانت منها 6812 عينة سالبة وسجلت 20 إصابة بفيروس كورونا منذ مارس الماضي وجميعها كانت داخل مراكز الحجر الصحي.

تتم المتابعة المنزلية للحالات التسع المتعافية للاطمئنان على سلامتهم بما في ذلك الفحوصات المخبرية وحالتهم جيدة، إضافة إلى 5 حالات متعافية في مركز الحجر الصحي برفح.

تم أول أمس الثلاثاء دخول 149 مواطناً من العالقين في الأردن عبر حاجز بيت حانون، ونقلهم لمراكز الحجر الصحي الاحترازي لقضاء مدة 21 يوماً.

سيتم نشر رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المواطنين العالقين من أجل ترتيب وتسهيل عودتهم، وسيصدر إعلان مفصل بذلك من الهيئة العامة للمعابر.

رابط تسجيل العالقين الذي سيتم نشره سيبقى مُفعلاً على الدوام خلال المرحلة المقبلة؛ لتسجيل أية أعداد جديدة من العالقين خارج القطاع.

ندعو المواطنين العالقين في مصر إلى مراعاة الدقة في تسجيل بياناتهم عبر الرابط؛ مما يُسهل في إجراءات عودتهم وتقديم أفضل الخدمة لهم.

نجدد التأكيد بأن جميع العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، وفق إجراءات وزارة الصحة.

لا توجد أي ترتيبات لفتح معبر رفح البري باتجاه المغادرة خلال الفترة المقبلة.

قطاع غزة أمام خطر متزايد تؤكده تحذيرات منظمة الصحة العالمية لاحتمالية لتفشي الوباء.

مطلوب من الأهالي الاستمرار في الاجراءات الاحترازية وتعزيز السلوك المجتمعي في اتباع ارشادات الوقاية والسلامة في كافة تفاصيل حياتنا اليومية

احتياج وزارة الصحة وفقا لخطتها لمواجهة جائحة كورونا 59 مليون دولار ولكن ما وصلنا حتى اللحظة من مؤسسات اغاثية 1.7 مليون دولار فقط.

وصل من رام الله 2 مليون و250 ألف دولار منذ بداية العام وهي ضمن الارساليات الاعتيادية وهي تُمثل 5% من احتياجنا السنوي المقدر بـ47 مليون دولار للأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات.

وزارة الصحة لم تتلقي أي حصة من المساعدات التي وصلت رام الله من الدول والمؤسسات المانحة لمواجهة جائحة "كورونا" والتي عبرت عنها رام الله في اجتماع المؤسسات الصحية وقالت إنها تسلمت 40 مليون دولار لمواجهة الفيروس.

نجدد المطالبة لأحرار العالم وكافة الجهات المعنية الى الاستجابة الفورية لسد العجز الدوائي في المرافق الصحية وتوفير كميات كافية من مواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لقطاع غزة لمواجهة جائحة كورونا

نتقدم بالشكر والتقدير لكافة الطواقم التي تواصل الليل بالنهار لخدمة ابناء شعبنا في مراكز الحجر الصحي ومستشفى العزل والمختبر المركزي واماكن العمل