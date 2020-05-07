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مناقشة عدة خطط مقترحة لإنشاء مجمع حكومي في رفح

07 آيار / مايو 2020 04:55

رفح- الرأي:

استقبلت بلدية رفح وفد لجنة إنشاء المجمعات الحكومية المشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث ضمت اللجنة كلا من د. م. كمال محفوظ (الأمانة العامة لمجلس الوزراء)، م. سمير اللوح (وزارة الأشغال العامة والإسكان)، أ. محمود صالحة (وزارة المالية)، م. رامي المصري (وزارة الحكم المحلي)، م. محمد أبو صبحة (سلطة الأراضي)، م. محمد الدوش (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، م. محمد المدهون (الأمانة العامة لمجلس الوزراء)، وكان في استقبالهم رئيس البلدية وعدد من المدراء المختصين.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة خطط مقترحة لإنشاء مجمع حكومي يضم المؤسسات الحكومية برفح، ومجمع للمحاكم، ومرافق أخرى وسط #رفح، بما يضمن تحقيق الرؤية الاستراتيجية لبلدية رفح في تطوير المدينة.

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