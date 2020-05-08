عودة الدوري النرويجي 16 يونيو

أعلن عبيد راجا وزير الثقافة والرياضة النرويجي، عن عودة نشاط كرة القدم في البلاد قريبا، مشيرا إلى أنه من الممكن إقامة مباريات كرة القدم بداية من 16 يونيوالمقبل.

وقال عبيد راجا فى تصريحات نشرتها صحيفة "The Local" النرويجية: يمكن الآن لنوادي كرة القدم استئناف التدريب بهدف إجراء مباريات الدوري التنافسية مرة أخرى اعتبارًا من 16 يونيو".

وعادة ما يبدأ الموسم في دوري الدرجة الأولى بالنرويج في شهر أبريل، ولكن بداية الموسم الحالي تأجلت بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

بدوره، أكد الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن المباريات ستقام بدون جماهير كما أن بطولة الدوري النرويجي لكرة القدم النسائية ستبدأ بعد دوري الرجال بأربعة أسابيع.

وتخطت حالات الاصابة بفيروس كورونا داخل النرويج حاجز الـ8 الاف حالة، فيما توفى 217 شخص.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.