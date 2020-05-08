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محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالى للدورى الإنجليزي من BBC

08 آيار / مايو 2020 02:47

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تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، فى التشكيل المثالى للموسم الحالى من الدوري الإنجليزي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

وسيطر نجوم ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، على التشكيل المثالى للدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالى، بتواجد 7 لاعبين. 

وجاء التشكيل على النحو التالى:
 

حراسة المرمى: أليسون "ليفربول"

الدفاع: اندى روبيرسون، فان ديك وأرنولد "ليفربول" ، كاجلار سويونكو "ليستر سيتي"

الوسط: هيندرسون "ليفربول" ، دى بروين "مانشستر سيتي" ، برونو فرنانديز "مانشستر يونايتد"

الهجوم: ساديو مانى ومحمد صلاح "ليفربول" ، سيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية، قد اختارت الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق الريدز، أفضل مدرب خلال الموسم الحالى، كما اختير جوردان هيندرسون أفضل لاعب فى الموسم.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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