كلوب: صلاح كان مذهلا في نهائي دوري الأبطال ضد توتنهام

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن ذكرى انتصار الريدز على فريق توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والدور الذى لعبه محمد صلاح في التتويج باللقب.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل هدفا مبكرا خلال تلك المباراة من ركلة جزاء حصل عليها ليفربول مبكرا، ليقود الريدز للفوز 2-0 وإحراز اللقب السادس في تاريخهم بالبطولة.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "صلاح كان مذهلا ولا يُصدق في هذه المباراة".

أضاف: "سعدت جدا بما حدث لمحمد صلاح خلال تلك المباراة، خاصة بعد قصته المأساوية في العام السابق، نعلم جميعًا ما حدث هناك، ويُمكنك أن ترى ارتياح صلاح بعد فوزنا على برشلونة الموسم الماضي رغم غيابه عن المباراة".

كان محمد صلاح قد تعرض لإصابة قوية في نهائي دوري ابطال اوروبا في الموسم قبل الماضي ضد ريال مدريد، خرج على اثرها من المباراة بعد تدخل عنيف من قبل قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس، ليخسر الريدز المباراة بنتيجة 3-1 بعدها.