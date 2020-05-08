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دراسة: فيروس كورونا ظهر بالعالم فى شهر أكتوبر الماضى

08 آيار / مايو 2020 02:50

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كشف تقرير لصحيفة south china post أن دراسة بحثية أجراها العلماء بجامعة لندن كوليدج توصلت إلى الوقت الحقيقى الذى ظهر فيه فيروس كورونا بالعالم، وبدأ فى إصابة البشر، فليس كما يقال أنه بدأ فى الظهور نهاية ديسمبر الماضى، لكن الدراسة كشفت أن تاريخ الفيروس يعود إلى وقت مبكر من شهر أكتوبر العام الماضى.

[اكتوبر]

واعتمد الباحثون فى دراستهم على 7000 مجموعة تسلسل جينوم تم جمعها من جميع أنحاء العالم لتحديد أول تاريخ لظهور المرض، وأشارت نتائجهم التى توصلوا إليها إلى أن الأزمة الصحية العالمية الخاصة بوباء كورونا ربما تكون قد بدأت فى مرحلة ما بين 6 أكتوبر و11 ديسمبر وفقًا لأحدث الأبحاث فى التكوين الجينى لفيروس كورونا.

وأوضحت الدراسة أنه يعتقد أن فيروس كورونا قد حقق قفزة من المضيف الأول له إلى البشر فى وقت ما بين 6 أكتوبر و11 ديسمبر من العام الماضى.

كما تمكن الباحثون من جامعة لندن كوليدج وجامعة جزيرة ريونيون الفرنسية من التعرف على الطفرات الرئيسية فى الفيروس التاجى الجديد كورونا والتى استمرت فى التطور منذ الانتقال إلى البشر.

فى حين اقترحت الدراسات بأثر رجعى تواريخ مختلفة لأول مريض بـ كوفيد 19 بالعالم، فوفقا لتقارير حكومية صينية كانت أول إصابة مؤكدة فى 17 نوفمبر استنادًا إلى معلومات من أول تسلسل جينوم كامل للفيروس التاجى كورونا، نشره مختبر فى شنجهاى في يناير خلص العلماء فى وقت سابق إلى أن عدوى كورونا على الأرجح جاءت من الخفافيش وانتقلت إلى البشر عبر حيوان وسيط فى وقت ما فى نوفمبر.

لكن الدراسة الأخيرة التى أجراها علماء لندن كوليدج مكنت الفريق من تحديد موعد بدء الأزمة الصحية العالمية.

ولاحظ المؤلفون أيضًا أن 198 موقعًا داخل المادة الوراثية لفيروس كورونا يبدو أنها تعرضت لطفرات متكررة ومستقلة، أدى أكثر من 80% منها إلى تغييرات على مستوى البروتين الموجود داخل الفيروس، ما يشير إلى أن كوفيد 19 ربما يجعل تكيفه مع مضيفاته البشرية

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