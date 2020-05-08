ميزة بهواتف آيفون تسهل مشاركة بيانات المستخدمين مع الأطباء والمختصين

تستعد شركة أبل لطرح ميزة جديدة بنظام التشغيل iOS 13.5 والتى ستقوم بإرسال المعلومات الطبية الخاصة بالمستخدمين إلى مراكز اتصالات الطوارئ تلقائيًا، ووفقًا لشركة أبل ستبدأ الميزة فى الوصول إلى نظام التشغيل iOS 13.5 على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، وستستخدم المعلومات التى قدمها المستخدمون إلى تطبيق Health على أجهزتهم.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ستستخدم الميزة على وجه التحديد المعلومات التى تم إدخالها فى قسم المعرّف الطبى لتطبيق Health الذى يحتوى على بيانات حول فصيلة الدم وحساسية الطعام والأدوية الحالية والمزيد.

وإذا كان المستخدم فى منطقة تدعم بيانات الطوارئ المحسنة - نظام يسلم موقع المتصل إلى المرسلين تلقائيًا - فإن الميزة ستنقل البيانات تلقائيًا، ويمكن أن تساعد هذه الميزة فى توفير الوقت للمستجيبين للطوارئ وأيضًا إرسال المعلومات حال عدم قدرة المتصل على التحدث.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتم تشفير المعلومات المخزنة فى المعرّف الطبى على الجهاز، ووفقًا لشركة أبل ستعمل الميزة مع أبل Watch Series 4 و 5 وأى جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 13.5.

وستعمل ميزة الطوارئ على زيادة ميزة معرف أبل الطبى التى تم تصميمها لجعل البيانات الصحية الحيوية للمستخدمين فى متناول المستجيبين الأوائل بسهولة.

عند تمكين المعرّف الطبى، سيتمكن المستجيبون الأوائل من الضغط على رمز فى أسفل يسار شاشة قفل الهاتف لسحب المعلومات دون الحاجة إلى إلغاء قفل الجهاز.

بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات تتبع الفيروسات التاجية من أبل، فإن ميزة جديدة داخل تحديث iOS القادم ستسهل على المستخدمين فتح أجهزة آيفون الخاصة بهم أثناء ارتداء قناع وقائى.

كما لاحظ تقرير TechCrunch، تظهر مقاطع الفيديو التى تمت مشاركتها على Twitter عملية فتح محدثة فى iOS 13.5 والتى تنقل المستخدمين مباشرة إلى إدخال رمز المرور اليدوى الثانوى عندما يكتشف Face ID أنهم يرتدون قناعًا، وهذا يوفر على المستخدمين عناء الفشل فى إلغاء قفل أجهزتهم باستخدام Face ID ويمكن أن يساعد أيضًا فى تجنب الممارسات غير الآمنة.