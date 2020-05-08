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أخبار » الأسرة و المجتمع

5 أخطاء تزيد عطشك في رمضان.. احذر الحلويات والمخللات

08 آيار / مايو 2020 03:04

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أخطاء يقوم بها كثيرون على مائدة الإفطار والسحور تجعلك تشعر بالعطش طوال نهار رمضان، إليك أبرز تلك الأخطاء، لكي تتوقف عنها وتقدمها إليك مدربة التغذية هبة الأنور.

الإفراط فى تناول المخللات والبهارات الحارة لغناها بالصوديوم الذي سيشعركِ كثيرًا بالحاجة إلى تناول الماء.

- الإكثار من تناول الحلويات وقت السحور يزيد رغبتكِ في تناول الماء.

- المبالغة في تناول مشروبات الكافيين يعمل على إدرار البول ويعطيك مزيد من الشعور بالعطش.

- إغفال تناول العصائر مثل البرتقال والبطيخ الغنية بالماء وبالتالي تمنح الجسم الترطيب اللازم له.

- إغفال تناول طبق السلطة الذى يساعد على ترطيب الجسم ورفع المناعه

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