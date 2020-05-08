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تطبيق «زووم» يعزز أمنه بالتشفير التام بعد شراءه «كي بيز»

08 آيار / مايو 2020 03:05

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قررت شركة «زووم» لاتصالات الفيديو، شراء شركة «كي بيز» الأمنية، في محاولة لتعزيز الأمن، في اجتماعات الفيديو على تطبيق «زووم»، وذلك في خطوة تتفق مع الانتعاش المفاجئ الذي أصابها بعد تفشي فيروس كورونا.

وتعمل «زووم»، على تحسين عامل الأمن في اجتماعات الفيديو، بعد العثور على ثغرات في الخصوصية والأمن، مع ازدياد شعبية زووم خلال تفشي كورونا التاجي، وفقا لـ «سكاي نيوز».

و«كي بيز» أول عملية استحواذ لـ«زووم»، وستساعد «زووم»، على تنفيذ التشفير التام، وهو نوع من معايير الأمان لا يسمح حتى لـ«زووم»، بالوصول إلى محتويات البيانات المشفرة.

وقالت «زووم»، إنها ستنشر تفاصيل تصميم التشفير في 22 مايو الجاري.

وحاليا يضم «زووم»، حاليا 300 مليون مستخدم، وقد انتعش التطبيق بعدما وجد ملايين الموظفين حول العالم أنفسهم مطالبين بشكل مفاجئ بالعمل من المنزل.

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