غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2495 ) الجمعة 8/5/2020

أخبار فلسطينية﻿

الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تهدد البنوك الفلسطينية بسبب خدماتها لذوي الأسرى

حماس: تجميد حسابات بنكية لمعتقلين فلسطينيين “انحراف خطير ”

البرغوثي: وزراء وبرلمانيون وقادة سويديون يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

الرجوب يُطلع وفداً من "أوتشا" على احتياجات جنين في ظل "كورونا"

»الحكومة تشكل لجنة لدراسة الرد على تهديدات إسرائيل للبنوك بشأن حسابات...

عباس: لا نعلم متى ستنتهي كورونا وسنشدد عقوبة مخالفي إجراءاتنا

أخبار إسرائيلية

أغلبية النواب في الكنيست توصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

انتهاء اجتماع "الكابنيت" لبحث صفقة تبادل أسرى بلا نتائج معلنة

قناة عبرية: خلافات متوقعة في "الليكود" بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

موقع عبري: إسرائيل ستبدأ الأحد تحويل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية

اخبار دولية

متحدث الأمم المتحدة لـ”القدس العربي”: أعربنا عن قلقنا لإسرائيل بشأن انتشار كورونا في …

«الصحة العالمية» تحذر: كورونا قد يقتل 190 ألفاً في إفريقيا -

أسوشيتد برس: أميركا تسحب بطاريتي باتريوت ومقاتلات من السعودية

الولايات المتحدة: الدين الحكومي يبلغ 25 تريليون$ لأول مرة بالتاريخ

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

آلام الفراق المريرة والحرمان تحيط بـ 26 أسيرا غيبوا على مدار 27 رمضانا…

المحكمة العليا في إسرائيل ترفض التماسات المعارضة ونتنياهو يتجه لتشكيل حكومة خامسة

مسؤول فلسطيني: لن يتم المساس برواتب الأسرى

الاحتلال يواصل عمليات الاعتقال بالضفة ويهاجم صيادي ومزارعي حدود غزة

قيادي في حماس يؤكد عدم وجود حراك فعلي لإجراء صفقة تبادل أسرى مع…

فلسطين: تسجيل إصابات جديدة بكورونا.. وغزة تستعد لاستقبال مزيد من العالقين من مصر

الشرق الاوسط

صفقة الأسرى بين إسرائيل و«حماس» لم تنضج... وكشف هوية الوسيط

المستوطنون يتهمون واشنطن بـ{الاحتيال} لإقامة دولة فلسطينية

الخليج الإماراتية

«إسرائيل» تطالب بتغييرات جـذريـة في مهمـة «يونيفــيـل»

الشروق المصرية

أغلبية النواب في الكنيست توصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

إسرائيل: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا خلال 24 ساعة

مجلس كنائس القدس» يعبر عن قلقه من خطط الضم الإسرائيلية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

تمديد توقيفه 15 مرة، والدة الأسير ثائر: قلقون على مصيره المجهول بعد المحاكمة الأخيرة

التنفيذية": إذا أُعلن الضم فسننفذ قرارات "الوطني" و"المركزي" بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال

التشكيلية منال فريد: الاحتلال قادر على أسر أرضنا لكنه عاجزٌ عن تقييد العقول والأفكار

مؤسسات الأسرى تعلن موقفها بشأن قرار الاحتلال ملاحقة مخصصات عائلات الأسرى

تأجيل محاكمة المعتقل المقدسي صبيح أبو صبيح للإثنين المقبل

سنيورة" تسلم 500 طرد غذائي لوزارة التنمية الاجتماعية

العمل ضد الجوع" توزع مواد وأجهزة لمراكز الرعاية المجتمعية بالضفة

الحياة الجديدة

الرئيس في اجتماع التنفيذية: نواجه قضيتين جائحة كورونا وصفقة العصر وتوابعها

الأيام

وكالة صفا

الثلاثاء المقبل.. أهالي النقب يحتجون على حملة الهدم المحمومة

افتتاح خيمة لأخذ العينات وتثقيف المواطنين حول "كورونا" ببيت لحم

الاحتلال يتهم مواطنًا من غزة بتحويل أموال لحماس في الضفة

مصادر لصفا: "القاهرة عمّان" يغلق حسابات الأسرى وقرصنة حساب أسير به 100 ألف دينار

غزة: تعافي حالتين من كورونا ولا ترتيبات لاستئناف السفر عبر معبر رفح

غزة: تعافي حالتين من كورونا ولا ترتيبات لاستئناف السفر عبر معبر رفح

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

التنفيذية: في حال تم الإعلان عن خطط الضم سنلغي كل الاتفاقات مع الاحتلال الاسرائيلي

رسميًا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

يديعوت تكشف عن مفاوضات اسرائيلية صينية بسبب فيروس كورونا... هذا ما تريده بكين!

القواسمي : ردنا على سياسة الضم سيكون بوقف كافة الاتفاقيات وتصعيد المقاومة الشعبية

عرب 48

لجنة فلسطينية مُرتقبة للردّ على ضغوط الاحتلال لوقف رواتب الأسرى

فتح معبر رفح الأسبوع المقبل لعودة عالقين

اعتقال اللواء بلال النتشة بعد استدعائه للتحقيق في المسكوبية

تقرير: "طوارئ كورونا" تفاقم معاناة غزة على كافة الأصعدة

وكالة وفا

نقابه الصحفيين تبدأ بتفعيل وحدة دعم أمني ورقمي للصحف..

58 مؤسسة نرويجية تطالب بإنهاء الحصار على غزة: العقوب..

الافراج عن أسير من قلقيلية بعد قضائه 13 عاما في سجون..

جنين: الرجوب يطالب أصحاب المقاهي بعدم مخالفة التعليم..

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