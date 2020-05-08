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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2495 ) الجمعة 8/5/2020
أخبار فلسطينية
الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تهدد البنوك الفلسطينية بسبب خدماتها لذوي الأسرى
حماس: تجميد حسابات بنكية لمعتقلين فلسطينيين “انحراف خطير”
القدرة: غزة تحتاج 59 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا
البرغوثي: وزراء وبرلمانيون وقادة سويديون يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
الرجوب يُطلع وفداً من "أوتشا" على احتياجات جنين في ظل "كورونا"
الصحة بغزة تعلن عن تعافي حالتين جديتين من فيروس كورونا ونتائج الفحوصات سلبية
فتح معبر رفح لعودة دفعات جديدة من العالقين إلى غزة
»الحكومة تشكل لجنة لدراسة الرد على تهديدات إسرائيل للبنوك بشأن حسابات...
عباس: لا نعلم متى ستنتهي كورونا وسنشدد عقوبة مخالفي إجراءاتنا
أخبار إسرائيلية
أغلبية النواب في الكنيست توصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
حكومة نتنياهو ـ غانتس تعلن الأربعاء
انتهاء اجتماع "الكابنيت" لبحث صفقة تبادل أسرى بلا نتائج معلنة
قناة عبرية: خلافات متوقعة في "الليكود" بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
موقع عبري: إسرائيل ستبدأ الأحد تحويل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية
اخبار دولية
متحدث الأمم المتحدة لـ”القدس العربي”: أعربنا عن قلقنا لإسرائيل بشأن انتشار كورونا في…
«الصحة العالمية» تحذر: كورونا قد يقتل 190 ألفاً في إفريقيا -
أسوشيتد برس: أميركا تسحب بطاريتي باتريوت ومقاتلات من السعودية
الولايات المتحدة: الدين الحكومي يبلغ 25 تريليون$ لأول مرة بالتاريخ
أخبار عربية
خطة سعودية ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية
الخارجية الأردنية تدين إعلان الاحتلال بناء 7 آلاف وحدة استيطانية بالضفة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
آلام الفراق المريرة والحرمان تحيط بـ 26 أسيرا غيبوا على مدار 27 رمضانا…
المحكمة العليا في إسرائيل ترفض التماسات المعارضة ونتنياهو يتجه لتشكيل حكومة خامسة
مسؤول فلسطيني: لن يتم المساس برواتب الأسرى
الاحتلال يواصل عمليات الاعتقال بالضفة ويهاجم صيادي ومزارعي حدود غزة
قيادي في حماس يؤكد عدم وجود حراك فعلي لإجراء صفقة تبادل أسرى مع…
فلسطين: تسجيل إصابات جديدة بكورونا.. وغزة تستعد لاستقبال مزيد من العالقين من مصر
الشرق الاوسط
صفقة الأسرى بين إسرائيل و«حماس» لم تنضج... وكشف هوية الوسيط
المستوطنون يتهمون واشنطن بـ{الاحتيال} لإقامة دولة فلسطينية
الخليج الإماراتية
«إسرائيل» تطالب بتغييرات جـذريـة في مهمـة «يونيفــيـل»
الشروق المصرية
أغلبية النواب في الكنيست توصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
إسرائيل: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا خلال 24 ساعة
مجلس كنائس القدس» يعبر عن قلقه من خطط الضم الإسرائيلية
الغد الأردنية
بينيت يسرع الاستيلاء على أرض فلسطينية ببيت لحم لبناء مستوطنة جديدة
الشرق القطرية
خطة سعودية ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية
الشرق ترصد تورط السعودية في تدمير القضية الفلسطينية
فصائل فلسطينية تدعو لمحاربة التطبيع
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تكليف نتنياهو رسميًا بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة
"أسرى فلسطين": 1500 حالة اعتقال منذ بداية العام
مستوطنون يقتلعون مئات أشتال الكرمة جنوب بيت لحم
الاحتلال يمنع رفع الآذان 56 وقتا في الحرم الإبراهيمي خلال نيسان
الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على المقدسي محمد أبو ناب
استنكار حقوقي لاستمرار السلطة بحجب عشرات المواقع الصحفية
القدس المحلية
تمديد توقيفه 15 مرة، والدة الأسير ثائر: قلقون على مصيره المجهول بعد المحاكمة الأخيرة
التنفيذية": إذا أُعلن الضم فسننفذ قرارات "الوطني" و"المركزي" بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال
التشكيلية منال فريد: الاحتلال قادر على أسر أرضنا لكنه عاجزٌ عن تقييد العقول والأفكار
مؤسسات الأسرى تعلن موقفها بشأن قرار الاحتلال ملاحقة مخصصات عائلات الأسرى
تأجيل محاكمة المعتقل المقدسي صبيح أبو صبيح للإثنين المقبل
سنيورة" تسلم 500 طرد غذائي لوزارة التنمية الاجتماعية
العمل ضد الجوع" توزع مواد وأجهزة لمراكز الرعاية المجتمعية بالضفة
الحياة الجديدة
بنك الأردن يتبرع لصندوق "وقفة عز" بـ 750 ألف شيقل
وزيرة الصحة تتفقد الأوضاع الصحية في مخيم الجلزون
الرئيس في اجتماع التنفيذية: نواجه قضيتين جائحة كورونا وصفقة العصر وتوابعها
القدس: متطرفون يهود يؤدون صلوات تلمودية علنية
مستوطن يُفلت كلبه على سائق حافلة مقدسي ويصيبه بجروح متفرقة
الأيام
»وفاتان و5 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية
»"تيم" أول مولود فلسطيني من أم مصابة بـ"كورونا"
» مستوطن وكلبه يعتديان بوحشية على سائق حافلة مقدسي
وكالة صفا
الثلاثاء المقبل.. أهالي النقب يحتجون على حملة الهدم المحمومة
افتتاح خيمة لأخذ العينات وتثقيف المواطنين حول "كورونا" ببيت لحم
الاحتلال يتهم مواطنًا من غزة بتحويل أموال لحماس في الضفة
مصادر لصفا: "القاهرة عمّان" يغلق حسابات الأسرى وقرصنة حساب أسير به 100 ألف دينار
غزة: تعافي حالتين من كورونا ولا ترتيبات لاستئناف السفر عبر معبر رفح
غزة: تعافي حالتين من كورونا ولا ترتيبات لاستئناف السفر عبر معبر رفح
وكالة الرأي الفلسطينية
آلية ورابط تسجيل المواطنين العالقين في مصر
الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 7 مايو 2020
تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" في الجالية الفلسطينية بالكويت
أبو نعيم يحذّر من انهيار الخدمات بغزة جرّاء الحصار
صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين السبت
مناقشة عدة خطط مقترحة لإنشاء مجمع حكومي في رفح
فلسطين اليوم
الشيخ عزام: الضغوطات الإسرائيلية بشأن مخصصات الأسرى والشهداء استمرار لسياسة الإرهاب والتطرف
مؤسسات الأسرى تطالب بإلزام البنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى
نشطاء فلسطينيون ينشرون صورا نادرة لمخيم اللاجئين الأوروبيين في غزة
اشتية يوعز بتشكيل لجنة مختصة لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك على خلفية صرف رواتب الاسرى
الاحتلال يفرج عن الأسير سلامة عبد الجواد من نابلس
سما نيوز
التنفيذية: في حال تم الإعلان عن خطط الضم سنلغي كل الاتفاقات مع الاحتلال الاسرائيلي
رسميًا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة
يديعوت تكشف عن مفاوضات اسرائيلية صينية بسبب فيروس كورونا... هذا ما تريده بكين!
القواسمي : ردنا على سياسة الضم سيكون بوقف كافة الاتفاقيات وتصعيد المقاومة الشعبية
انتهاء اجتماع "الكابنيت" لبحث صفقة تبادل أسرى بلا نتائج معلنة
مجلي يدعو لخطط بديلة لمواجهة ضغوط الاحتلال على البنوك لوقف رواتب الأسرى
القطاع الخاص يرفض التحريض ضده وتحذر من مخاطره على الاستثمار
محكمة الاحتلال ترفض إلتماسات مقدمة ضد اعتقال "جنازرة وقطيش"
عرب 48
لجنة فلسطينية مُرتقبة للردّ على ضغوط الاحتلال لوقف رواتب الأسرى
فتح معبر رفح الأسبوع المقبل لعودة عالقين
اعتقال اللواء بلال النتشة بعد استدعائه للتحقيق في المسكوبية
تقرير: "طوارئ كورونا" تفاقم معاناة غزة على كافة الأصعدة
وكالة وفا
نقابه الصحفيين تبدأ بتفعيل وحدة دعم أمني ورقمي للصحف..
58 مؤسسة نرويجية تطالب بإنهاء الحصار على غزة: العقوب..
الافراج عن أسير من قلقيلية بعد قضائه 13 عاما في سجون..
جنين: الرجوب يطالب أصحاب المقاهي بعدم مخالفة التعليم..
حدث في مثل هذا اليوم
- 8 أيار (مايو)
- 1994م انتشار ستين مراقبا دوليا في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود. تم تقسيم المدينة بحيث خضعت البلدة القديمة فيها مع الحرم الإبراهيمي الشريف لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وباقي المدينة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفق اتفاق وقع عام 1996.
- 1979م مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في فاس يعلن رفضه معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
- 1972م فلسطينيون يخطفون طائرة تابعة لخطوط "سابينا" البلجيكية في مطار اللد الدولي قرب تل أبيب، للمطالبة بحقوق الفلسطينيين التي انتهكها الاحتلال الإسرائيلي، وفيها استولت مجموعة وليم نصار المكونة من 4 فدائيين (رجلين وفتاتين) من منطقة أيلول الأسود التابعة لحركة فتح على طائرة بوينج (707) تابعة لشركة سافينا البلجيكية وقد أسفرت العملية عن استشهاد الفدائيين وأسر الفتاتين بعد إصابة إحداهما بجراح وقد حكم عليهما بالسجن المؤبد، واعترفت (إسرائيل) بجرح 3 من جنودها بالإضافة إلى جرح بعض الركاب.
- 1951م وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط الهدنة السورية- الإسرائيلية.