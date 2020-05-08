بلدية خان يونس تنفذ مشاريع بقيم (4,4) مليون دولار لدعم قطاعي المياه والصرف الصحي

غزة-الرأي

نفذت بلدية خان يونس ، جنوب محافظات غزة أكثر من (9) مشاريع لدعم قطاعي المياه والصرف الصحي وتعزيز الخدمة المائية المقدمة للمواطنين وتحسين واقع نظام الصرف الصحي بما يحافظ على البيئة والصحة العامة.

وبين مدير مصلحة مياه بلديات الساحل في خان يونس، م. حاتم أبو الطيف أنه قد تم الإنتهاء من مشروعي خزانات مياه أرضية بسعة (5000) كوب الأول في مخيم خان يونس، والثاني في حي السطر الغربي بتكلفة إجمالية بلغت (2) مليون دولار لكليهما، إلى جانب إنشاء محطة صرف صحي مع خطوط رئيسية في حي المواصي الشمالي بتكلفة (500) ألف دولاراً.

وأوضح م. أبو الطيف أن التكلفة الاجمالية لاستخراج المياه من الآبار وضخها إلى شبكات المواطنين قد بلغت (1,5) مليون دولار، بالإضافة إلى شبكتي مياه صرف صحي في حي الأمل ومركز المدينة بتكلفة إجمالية (250,000) ألف دولار، وتنفيذ مشروع شبكات المياه في كافة الأحياء بتكلفة (100,000) دولار، إلى جانب تمديد (6,984) متر من خطوط المياه الجديدة بتكلفة (91,000) دولار ، وتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح (2,808) نقطة مياه بقيمة (19,000) دولار.