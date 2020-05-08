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إصابة صياد برصاص الاحتلال في عرض بحر شمال القطاع

08 آيار / مايو 2020 01:03

غزة – الرأي:

أصيب صياد صباح اليوم الجمعة، برصاص زوارق الاحتلال خلال مهاجمتها مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وأكد مسؤول اتحاد لجان الصيادين، "زكريا بكر"، إصابة الصياد ماجد بكر (60 عاماً) بعيار مطاطي بالرأس خلال مهاجمة زوارق الاحتلال مراكب الصيادين، غرب منطقة السودانية شمال قطاع غزة.

وذكرت صفحة توثيق الانتهاكات الاحتلال بحق صيادي غزة على فيسبوك، إلى "قيام زوارق الاحتلال الحربيه بفتح نيران أسلحتها اتجاه مراكب الصيادين غرب السوادانية، ومحاصرة قارب صيد و إصابة الصياد ماجد فضل بكر 60 عاماً بعيار مطاطي بالرأس، وتم نقله إلى المستشفى".

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