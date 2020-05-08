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حماس: تصريحات فريدمان عدوانٌ مباشر على حقوق شعبنا

08 آيار / مايو 2020 01:40

غزة – الرأي:

قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، "إن تصريحات السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني، ديفيد فريدمان، عن أحقية الاحتلال في مدينة الخليل وضم مستوطنات الضفة، تصريحات وقحة، وعدوان أمريكي مباشر على حقوق شعبنا الفلسطيني".

وشدد قاسم في تصريحٍ صحفي اليوم الجمعة، على أن هذه التصريحات استمرار لمنطق تزييف الحقائق، وتزوير الوقائع الذي تمارسه إدارة ترمب، وهي تتماهى مع رؤية اليمين الصهيوني.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض والحق والتاريخ، وسيواصل نضاله المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضه الفلسطينية، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعلن فريدمان، أن بلاده مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في الأسابيع المقبلة.


 

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