وكالة الرأي الفلسطينية إصابة صياد برصاص الاحتلال في عرض بحر شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية برهوم : تجميد الحسابات البنكية للأسرى “انحراف خطير” وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ مشاريع بقيم (4,4) مليون دولار لدعم قطاعي المياه والصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2495 ) الجمعة 8/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية خوفا من كورونا.. بلدة تخضع سكانها لرجيم تخفيف الوزن وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف أقرب ثقب أسود للأرض على بعد 1000 سنة ضوئية وكالة الرأي الفلسطينية ثعبان نادر للغاية برأسين يثير حيرة العلماء وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكنك تأمين مكالمات الفيديو الخاصة بك؟ وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق «زووم» يعزز أمنه بالتشفير التام بعد شراءه «كي بيز» وكالة الرأي الفلسطينية 5 أخطاء تزيد عطشك في رمضان.. احذر الحلويات والمخللات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال في كفر قدوم

08 آيار / مايو 2020 04:29

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما، وانطلقت المسيرة اليوم الجمعة، بمشاركة المئات من أبناء القرية، تنديدا بنية حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية محتلة.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة اتجاهات، وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 4 شبان بجروح وصفت بالطفيفة، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وأشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل في القرية، كما أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين الذين تواجدوا على أسطح المنازل، دون وقوع إصابات

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟