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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2496 ) السبت 9/5/2020
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية: تفاخر فريدمان بتورطه في جرائم الاحتلال لن يحميه من المساءلة الدولية
الأونروا” تطلق مناشدة بـ 93 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في أزمة “كورونا”
اشتية": اتفقنا مع البنوك تجميد إجراءاتها بشأن حسابات الأسرى
الرئيس عباس ينذر بتشديد العقوبات على مخالفي الطوارئ لمواجهة “كورونا”
الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة لدراسة أزمة حسابات الأسرى في سجون إسرائيل
الخارجية الفلسطينية: تفاخر فريدمان بتورطه في جرائم الاحتلال لن يحميه من المساءلة الدولية
الخضري: "إسرائيل" وأمريكا تنفذان صفقة القرن مستغلين الانشغال بكورونا
أخبار إسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية تخلي الشواطئ بسبب خرق إجراءات الحجر الصحي
نتنياهو يشرع في تشكيل الحكومة لتنصيبها الأربعاء المقبل
وزير إسرائيلي يشدَّد على أهمية الوجود الأمريكي في سيناء
المنظومة الصحية الإسرائيلية تتعرض لهجوم سبيراني
استقالة ضابط كبير تهز الجيش الإسرائيلي
فريدمان: سنوافق على ضم 30% من مساحة الضفة
اخبار دولية
السفير الأمريكي في القدس: إسرائيل لن تتنازل عن الخليل مثلما لن تتنازل أمريكا…
بومبيو يزور إسرائيل الأربعاء المقبل لبحث مكافحة فيروس كورونا وقضايا الأمن الإقليمي
إصابات كورونا تتجاوز 4 ملايين حول العالم
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يؤكد رفضه لمخططات الضم الإسرائيلي
نواب تشيليون يحثون حكومتهم على رفض قرار الضم
أمريكا تواجه أسوأ ضربة اقتصادية منذ 90 عام وترامب يشعر بالإحباط ويتنصل من المسؤولية
أخبار عربية
نشطاء في العالم يتفاعلون مع حملة "أنا عازمك" دعمًا لمخيمات فلسطين
323 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي جراء كورونا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
رؤساء الكنائس في القدس: خطوة الضم تأتي على ما تبقى من احتمالات للسلام
فيسبوك” يواصل حربه على الصحافيين الفلسطينيين.. والنقابة تشكل وحدة لحمايتهم
ملصقات وإطلاق نار.. غضب شعبي فلسطيني من رضوخ بنوكٍ لقرار إسرائيلي بتجميد حسابات…
منظمة التحرير تؤيد قرار إلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال حال تنفيذ مخطط الضم وفتح…
الشرق الاوسط
إصابات بالرصاص المطاطي واختناق بالغاز في الضفة الغربية
إسرائيل تدعو الأوروبيين إلى حجب المساعدات عن السلطة الفلسطينية
الشروق المصرية
الأونروا تطلق نداء طوارئ للحصول على 93.4 مليون دولار لمواجهة كورونا
الخارجية الفلسطينية: تفاخر فريدمان بتورطه في جرائم الاحتلال لن يحميه من المساءلة الدولية
الخليج
«إسرائيل» تناقش خفض القوات الدولية بسيناء
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية: تفاخر فريدمان بتورطه في جرائم الاحتلال لن يحميه من المساءلة الدولية
الاحتلال الإسرائيلي يصيب 4 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق في كفر قدوم
الغد الأردنية
“الأونروا” تطلق نداء طوارئ خاصا بفيروس كورونا
الشرق القطرية
جماعات الهيكل تحشد لاقتحام واسع للأقصى
20 دقيقة تفصل نيوم عن إسرائيل و86 دقيقة بين الرياض والمشروع
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"سلطة النقد"تعلق على إغلاق بعض البنوك لحسابات الأسرى
بالصور قطاع غزة يشارك بفعالية لمناهضة التطبيع
دودين: استهداف مخصصات الأسرى محاولة بائسة للنيل من حقوقهم
الاحتلال يعلن تسجل 5 وفيات جديدة بكورونا و55 إصابة
"القدس تناديكم".. حملة خيرية لتعزيز صمود المقدسيين بمواجهة "كورونا"
"الديمقراطية": نتائج أعمال تنفيذية المنظمة مخيبة لآمال شعبنا
"المجاهدين": التطبيع الفني مع الاحتلال جريمة وطنية وخيانة كبرى
القدس المحلية
القبض على 5 شبان وفتاتين بحالة سكر وضبط مواد مخدرة داخل منزل في العيزرية
3إصابات جراء حادث سير قرب رام الله و 5 إصابات بشجار عائلي في العيزرية
مقتل شابين بإطلاق نار في دالية الكرمل
محللون : نتنياهو سيعرقل تولي غانتس رئاسة الحكومة
اطلاق النار على بنك القاهرة عمان في جنين للمرة الثانية بأقل من 24 ساعة
حالات اختناق جراء مواجهات في قليلية واعتقال 3 شبان قرب مستوطنة قدوميم
اربعة اسرى يدخلون اعواما جديدة
الحياة الجديدة
الصحة الإسرائيلية: 30 إصابة جديدة بكورونا منذ الأمس
في الجمعة الثالثة من رمضان: "الأقصى" 80 مصليا وخطيب
السفير الفلسطيني في روسيا : لا حديث عن سلام مع إسرائيل إذا ضمت غور الأردن
الأيام
»فريدمان: الدولة فلسطينية ستقوم في حال تحول الفلسطينيون إلى كنديين
»إصابة 4 شبان بجروح خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
»وزيرة الصحة: 51.5% من المصابين بـ"كورونا" تماثلوا للشفاء
»إسرائيل تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على برقية لمنظمات فلسطينية
وكالة صفا
قتيلان في جريمة إطلاق نار في دالية الكرمل
"القيادة العامة": إغلاق حسابات الأسرى البنكية تجاوز للخطوط الحمراء
"المجاهدين": المسلسلات التطبيعية يُراد منها كي الوعي العربي
حماس: سلوك السلطة بالتعامل مع الأسرى شجّع الاحتلال عليهم
امتناع عشرات آلاف العمال الفلسطينيين عن دخول "إسرائيل"
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع
حماس: تصريحات فريدمان عدوانٌ مباشر على حقوق شعبنا
برهوم : تجميد الحسابات البنكية للأسرى “انحراف خطير”
إصابة صياد برصاص الاحتلال في عرض بحر شمال القطاع
فلسطين اليوم
إجراءات خاصة من وزارة التربية استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة
الخارجية: فريدمان يبالغ في تطرفه وتورطه في جرائم الاحتلال
مجموعة الاتصالات تتبرع بـ 8 مليون شيكل لوقفة عز
الشعبية تنفي الأنباء المتداولة بشأن قرار صادر عن أمينها احمد سعدات
ضابط إسرائيلي: أزمة الكورونا عززت التنسيق الأمني بين السلطة و"إسرائيل"
سما نيوز
صحيفة: إسرائيل اتخذت إجراءات عديدة للتعامل مع "كورونا" بغزة دون اعلان خشية الإضرار بعلاقاتها الخارجية
سلطة النقد" تعلق على إغلاق بعض البنوك لحسابات الأسرى..
رئيس الوزراء: الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها
عائلة غولدن تهاجم الوزراء المعارضين لصفقة التبادل مع حماس: "منافقون ولا يفعلون شيئًا سوى تخويفنا"
كامب ديفيد 2000: باراك رفض تقديم تنازلات وأرسل تهديدات للزعيم الراحل عرفات
منظمة العمل ضد الجوع تدعم مراكز الرعاية المجتمعية في الضفة الغربية لمواجهة وباء كورون
مستوطنون يسرقون محاصيل المزارعين في يطا
الضمير تحذر من انهيار القطاع الصحي وتطالب ادخال كافة المستلزمات الطبية إلى مشافي غزة
عرب 48
إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة
أكثر من نصف مُصابي كورونا في الضفة والقدس وغزة تماثلوا للشفاء
الإفراج عن اللواء النتشة بعد اعتقاله لساعات
استطلاع: جيل أميركي جديد أكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين
وكالة وفا
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية
فلسطين ونيكارغوا تبحثان برامج التعاون التنموي المستق..
حدث في مثل هذا اليوم
- 9 أيار (مايو)
- 1994م الكشف عن خطة إسرائيلية لتقسيم الحرم الإبراهيمي بين المسلمين واليهود.
- 1993م إصابة 12مفلسطينيا في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي, بينهم عدد من الأطفال.
- 1948م لواء جيفعاتي ولواء هنيغف التابعان لمنظمة الهاجاناة الصهيونية يشنان غارات على جنوب وغرب مدينة الرملة وسميت هذه العملية بـ"عملية باراك".
- 1916م فرنسا تزوّد روسيا بنصوص المذكرات الأولية الخاصة بمعاهدة سايكس بيكو لتقسيم الشرق العربي. أبرمت أثناء الحرب العالمية الأولى بين بريطانيا العظمى وفرنسا، بموافقة روسيا على تفكيك الإمبراطورية العثمانية. وقد أدى الاتفاق إلى تقسيم المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية وهي سورية والعراق ولبنان وفلسطين إلى مناطق تخضع للسيطرة الفرنسية وأخرى تخضع للسيطرة البريطانية.
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