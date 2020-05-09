النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2496 )  السبت 9/5/2020

1916م فرنسا تزوّد روسيا بنصوص المذكرات الأولية الخاصة بمعاهدة سايكس بيكو لتقسيم الشرق العربي. أبرمت أثناء الحرب العالمية الأولى بين بريطانيا العظمى وفرنسا، بموافقة روسيا على تفكيك الإمبراطورية العثمانية. وقد أدى الاتفاق إلى تقسيم المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية وهي سورية والعراق ولبنان وفلسطين إلى مناطق تخضع للسيطرة الفرنسية وأخرى تخضع للسيطرة البريطانية.