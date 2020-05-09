مانشستر سيتي يرفض الاستغناء عن ساني في الصيف

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي لا يخطط للاستغنء عن نجمه الألماني ليروس ساني في الصيف المقبل، على رغم من انتهاء عقده مع السيتزنز فى صيف 2021 وبعدها سيكون لاعبا حرا.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن بالرغم أن اللاعب صاحب الـ24 عاما لم يتم فتح معه ملف التجديد حتى الآن، إلا أن مانشستر سيتي واثق من بقاءه في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتجاه داخل مانشستر سيتي هو رفض بيع اللاعب تماما، حتى وإن رفض تجديد عقده وأصبح حرا في صيف 2021 أى بإمكان أى ناد بعد ذلك التعاقد معه مجانا.

ويرغب النادي فى استنفاذ عقد اللاعب والسماح له بالرحيل فى الموسم بعد المقبل، بدلا من ارتداءه قميص فريقا اخر في الموسم المقبل.

ويأتي هذا وسط التقارير العديدة التى تشير برغبة بايرن ميونخ التعاقد مع الجناح السريع، حيث أبدى النادي البافاري استعداده لتقديم من 40 إلى 50 مليون يورو للتعاقد معه فى الصيف.

وانضم سانى، صاحب الـ24 عاما، لصفوف فريق مانشستر سيتي، فى صيف عام 2016، قادما من فريق شالكة الألماني، مقابل 37 مليون إسترليني، وخاض مع الفريق 134 مباراة فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 39 هدفا.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدورى الالمانى، بعد مرور 25 جولة من المسابقة، برصيد 55 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الوصيف فريق بوروسيا دورتموند، برصيد 51 نقطة.