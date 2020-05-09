مدفع الإفطار.. سواريز يدك الإنتر بقذيفة من لمسة واحدة في دوري الأبطال

دقائق وينطلق مدفع الإفطار، ومع صوته نذكركم بمدفع من نوع آخر أمتع عشاق كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم من خلال التسديدات الصاروخية التى لا تنسى بالملاعب، ونتمنى لكم صومًا مقبولا وإفطارا شهيا.

ومدفع اليوم، الجمعة، من توقيع النجم الأوروجويانى لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسبانى، في شباك إنتر ميلان الإيطالى بمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الحالى والمتوقف بسبب جائحة كورونا.

ونجح سواريز في تسديد الكرة بشكل قوى ورائع مستغلا عرضية من زميله التشيلى أليكس فيدال التى قابلها مباشرة فى شباك هاندانوفيتش حارس إنتر ميلان، في الدقيقة 58 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة، بدورى أبطال أوروبا وحسمها البارسا لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وشارك سواريز اليوم الجمعة، في التدريبات الفردية مع فريقه برشلونة، بعد فترة غياب بسبب توقف النشاط الكروى حول العالم لتفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأصبح سواريز سيكون جاهزاً للمشاركة مع برشلونة عند عودة المنافسات، بعدما أجرى عملية جراحية فى الغضروف المفصلى للركبة اليمنى يناير الماضى، وهو ما أدى إلى غيابه فترة طويلة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة