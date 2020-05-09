لمرضى الأنيميا.. دليلك الغذائى للحد من التعرض لأى مضاعفات فى رمضان

يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بالأنيميا، أي فقر الدم، وهذا الأمر يكون نتيجة نقص نسبة خلايا الدم الحمراء في الجسم وهناك أسباب عديدة تؤدي للإصابة بهذا المرض ومنها التعرض لنزيف حاد، أو نقص نسبة الحديد في الجسم.

ويعانى مرضى الأنيميا، وفقر الدم بشكل دائم من الدوخة وعدم القدرة على التركيز، ولذا فهو معرضون للعديد من المضاعفات الصحية خلال الصيام في شهر رمضان .

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل وأهم الأطعمة التي يجب عليهم تناولها لإمداد الجسم بالعناصر التي يفقتقدها، وأيضا تجنب تعرضه للمضاعفات، وفقا لموقع "doctorshealthpress "، ومنها:

- اللحوم الحمراء



تحتوي اللحوم الحمراء علي نسبة عالية من الحديد، وهذا الأمر يجعلها من الأطعمة لصحة مرضي فقر الدم، لأنه بشكل عام يعانون من نقص عنصر الحديد.

- فول الصويا



يحتوي فول الصويا علي نسبة عالية من الحديد، ولذا فهو من الأطعمة المهمة لمرضي الأنيميا، كما أنه يحتوي علي نسبة عالية من البروتين، وأيضا هو منخفض السعرات الحرارية وقليل الدهون.

-السبانخ



تحتوي علي الكالسيوم والفيتامينات A و E و C ، وعنصر الحديد، وهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة لمرضي الأنيميا، وينصح بتناولهم لها بشكل مستمر لارتفاع نسبة الهيموجلوبين، وتقلل نسبة فقر الدم.

- البنجر



البنجر يعد من الخضروات المهمة للجسم، حيث أنه يحتوي علي نسبة عالية ممن الحديد الهام للجسم.

- زبدة الفول السوداني



تحتوي علي النسبة عالية من عنصر الحديد، ولذا يمكنك تناولها كنوع من التغير في أصناف الطعام، وأيضا للحصول علي الفوائد التي يحتاجها الجسم.

- البيض



البيض يحتوي على كمية جيدة من الحديد ، وايضا يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والفيتامينات الهامة للجسم ومنها فيتامين د، ولذا تناوله باستمرار.

- المكسرات



يمكنك تناول حفنة يوميا من المكسرات، هي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ومن أبرزها عنصر الحديد الذي يحتاجة الجسم الذي يفقتر خلايا الدم الحمراء، ويعاني من الأنيميا.

- العسل



لكل 100 جرام من العسل ، تحصل على حوالي 0.42 مجم من الحديد، ولذا يمكك تناوله في الصباح للحصول علي نسبة جيدة من الحديد يوميا.