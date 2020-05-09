أكثر من 275 ألف وفاة و 4 مليون إصابة بـ"كورونا" حول العالم

الرأي – وكالات:

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء أمس الجمعة، أن الفيروس أودى بحياة 275,123 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، أكثر من 4 مليون حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليون و 376 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 15 دولة، الجمعة، عن وفاة 64 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 5,728 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في زيادة ملحوظة في الحصيلة اليومية للوفيات والاصابات مقارنة مع حصيلة الخميس التي كانت 49 حالة وفاة، و 4,781 إصابة مؤكدة، في 15 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 212 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الجمعة، اكثر من 84 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 4,697 حالة وفاة، حتى الآن، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الاكبر منهم، حيث أعلنت الجمعة عن 1,371 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 78,299 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و316 ألف شخص، منهم 23,274 إصابة جديدة حتى الآن.

وأوضحت الإحصاءات أن 11 دول عربية أعلنت الجمعة عن 64 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، الإمارات، السودان، الجزائر، الكويت، المغرب، العراق، اليمن، سلطنة عمان، ولبنان، فيما سجلت 4 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر وفاة 21 شخصاً، من مجموع 503 وفيات حتى الآن، وعن تسجيل 495 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 8,476 حالة.

فيما سجلت السعودية 10 حالات وفاة، من مجموع 229 وفاة في المملكة حتى الان، وعن تسجيل 1,701 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 35,432 شخصاً، وتشهد السعودية منذ اكثر من اسبوعين ماضيين، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

كما سجلت الإمارات 9 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 174 شخصاً، كما سجلت 553 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 16,793 حالة حتى الآن.

وسجلت السودان وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 59 شخصاً، فيما سجلت 181 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,111 حالة حتى الآن.

وسجلت الجزائر وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 488 شخصاً، فيما سجلت 187 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,369 حالة حتى الآن.

وسجلت الكويت وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 47 شخصا، كما سجلت 641 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,208 حالات حتى الآن.

وسجلت المغرب وفاة 3 أشخاص، من مجموع 186 وفاة في البلاد، كما سجلت 163 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 5,711 شخصاً.

العراق من جانبها سجلت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 104 أشخاص، فيما سجلت 60 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,603 حالات حتى الآن.

كما سجلت اليمن، وفاة شخصين، من مجموع 7 وفيات في البلاد، كما سجلت 9 إصابات جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 34 شخصاً.

سلطنة عمان بدورها سجلت حالة وفاة لشخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 16 شخصاً، كما سجلت 154 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,112 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت لبنان حالة وفاة لشخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 26 شخصاً، فيما سجلت 12 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 796 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الجمعة، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر، 1,311 إصابة جديدة من مجموع 20,201 إصابة في البلاد حتى الآن، كما سجلت 12 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

وسجلت البحرين 245 إصابة جديدة من مجموع 4,444 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.

وسجلت الأردن 14 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 508 حالات، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.