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الجنائية الدولية: التحقيق بشأن فلسطين لن يتأثر بحملات التشويه الإسرائيلية

09 آيار / مايو 2020 10:10

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية

الرأي – وكالات:

أكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، "أن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية".

وأوضح البيان، الذي نشرته الجنائية الدولية عبر حسابها على تويتر، يوم أمس، أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدا أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، مستمسكة بنظام روما الأساسي.

وكانت بنسودا قد طالبت المحكمة الأسبوع الماضي بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.

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