بداية الشمال تعقد جلسة للمحاكمات السريعة

غزة- الرأي

عقدت هيئة محكمة بداية شمال غزة جلسة للمحاكمات السريعة ممثلة برئيسها أ. أزهري الربعي وعضوية كل من القاضي أحمد أبو نعمة والقاضي عبد الحكيم رضوان وذلك في مركز إصلاح وتأهيل شمال غزة (أبو عبيدة)، حيث تم عقد محاكمة لعدد من النزلاء داخل المركز، وذلك لإنجاز القضايا بشكل أسرع ووقت أقصر ومحقق للعدالة الناجزة، حيث تم النظر في 86 قضية والفصل في 41 منها.

تأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة و باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية حسب الأصول وذلك لمنع تفشي فايروس كورونا.