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التنمية الاجتماعية برفح توزع مساعدات عاجلة على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة

09 آيار / مايو 2020 02:09

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غزة- الرأي

 بدأت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في مديرية رفح بتوزيع عدد من الطرود الغذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة رفح والذين يبلغ عدد أفراد الأسرة 3 معاقين فما فوق والأسر الأشد فقرا ولديها إثنان من ذوي الإعاقة وذلك في سياق الدور الرئيسى للوزارة في تقديم خدماتها ومساعدتها للأسر الفقيرة والمتعففة في قطاع غزة .

وفي سياق متصل طالبت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والخيرية الداعمة التنسيق والتعاون المستمر مع الوزارة لتقديم المساعدة والخدمة لكل المحتاجين والفقراء في قطاع غزة وتقدمت بالشكر الكبير لكل من يساهم في التخفيف عن الأسر الفقيرة

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