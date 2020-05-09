نعيم ينفي إجراء أي لقاء صحفي مع صحيفة "المصري اليوم"

غزة – الرأي:

نفي عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "باسم نعيم"، إجراءه أي لقاءات صحفية مع صحيفة "المصري اليوم" المصرية، أو غيرها من وسائل الإعلام داخل فلسطين أو خارجها، حول ملف صفقة تبادل الأسرى مع الأحتلال.

وقال نعيم "أستهجن أن تقوم صحيفة المصري اليوم بفبركة أخبار على لساني وإدعاء مقابلتي وأطالب الصحيفة بالالتزام بالموضوعية والمهنية وتحري المصداقية، ولا سيما في قضية وطنية حساسة مثل قضية الأسرى، والتي تمس مشاعر آلاف المناضلين وأسرهم".

وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد نشرت تصريحات صحفية نسبتها لنعيم تتحدث عن أن جهود الوساطة بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل تحقق تقدمًا بفضل وساطة مصرية وألمانية وسويسرية.