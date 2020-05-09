معروف: يتم العمل على إنشاء مستشفى لحالات كورونا بغزة

غزة – الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "سلامة معروف"، أنه يتم العمل على إنشاء مستشفى مركزي لاستقبال الحالات المصابة حيث سيستقبل 2000 حالة بشكل متزامن مشيرًا إلى أنه تم تحديد مقره وتهيئة المنطقة المحيطة به لأنها ستكون مساندة له.

وأوضح معروف أن هذا المستشفى يحتاج إلى قرابة 17 مليون دولار لكي يتم تجهيزه وفق وزارة الصحة، وذلك يفوق طاقة وزارة المالية بغزة، موجهًا دعوة للدول والمنظمات المانحة لدعم المنظومة الطبية بغزة لمواجهة الجائحة.

وجاء حديث معروف خلال لقاءه عبر فضائية الأقصى ضمن فقرات برنامج "هنا فلسطين".

وتوقع معروف دخول ما بين 1000 لـ1500 شخص عبر معبر رفح الذي سيتم فتحه خلال هذا الأسبوع، حيث تم نشر رابط للعالقين لكي يسجلوا أسماءهم.

وذكر أن فتح المعبر يكون على فترات وذلك بعد خروج المحجورين من الحجر وتعقيمها وتهيئتها لاستقبال محجورين جدد.