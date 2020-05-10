وفاة القيادي في حركة حماس أحمد الكرد

غزة- الرأي:

توفي مساء السبت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحمد الكرد عن عمر يناهز 71 عامًا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد إصابته بجلطة دماغية حادة.

وولد الراحل الكرد في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة عام 1949، أي بعد عام من هجرة عائلته من قريتهم بالقرب من عسقلان بعد نكبة 1948، وهو متزوّج ولديه 11 ابنًا وابنة.

وتولّى الكرد منصب رئيس بلدية دير البلح عقب فوز حركة "حماس" بالانتخابات المحلية عام 2005، وتولّى منصب وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية العاشرة التي ترأسها إسماعيل هنية، كما أنّه كان يشغل منصب رئيس اللجنة العليا لجرحى مسيرة العودة الكبرى.

وسبق وأن شغل الراحل منصب رئيس جمعية "الصلاح" الخيرية في قطاع غزة، وكان يعدّ أحد أعمدة العمل الخيري في فلسطين.

وولد الراحل الكرد في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة عام 1949، أي بعد عام من هجرة عائلته من قريتهم بالقرب من عسقلان بعد نكبة 1948، وهو متزوّج ولديه 11 ابنًا وابنة.

ونعت دائرة العلاقات العامة لحركة "حماس" وقيادة الحركة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة القيادي الكرد، موضحة أنّه قضى إثر جلطة دماغية حادة خلال صلاة التراويح، بعد حياة حافلة بالعمل الخيري وخدمة شعبنا الفلسطيني على مدار 43 عامًا.