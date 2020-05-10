وكالة الرأي الفلسطينية نعيم ينفي إجراء أي لقاء صحفي مع صحيفة "المصري اليوم" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل شابًا من نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية برفح توزع مساعدات عاجلة على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على مصانع المشروبات الغازية والمياه المعدني وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشدد إجراءاته التعسفية في بيت أكسا ويغلق مداخلها وكالة الرأي الفلسطينية بداية الشمال تعقد جلسة للمحاكمات السريعة وكالة الرأي الفلسطينية عطسة تخرج خاتما ضائعا من أنف بريطانية وكالة الرأي الفلسطينية الجنائية الدولية: التحقيق بشأن فلسطين لن يتأثر بحملات التشويه الإسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة تذاكر الطيران "بسعر الملفوف" ورحلات لمدة خمسة أيام بـ"40 ريال ‏
أخبار » الأخبار الفلسطينية

وفاة القيادي في حركة حماس أحمد الكرد

10 آيار / مايو 2020 12:26

IMG-20200509-WA0028
IMG-20200509-WA0028

غزة- الرأي:

توفي مساء السبت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحمد الكرد عن عمر يناهز 71 عامًا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد إصابته بجلطة دماغية حادة.

وولد الراحل الكرد في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة عام 1949، أي بعد عام من هجرة عائلته من قريتهم بالقرب من عسقلان بعد نكبة 1948، وهو متزوّج ولديه 11 ابنًا وابنة.

وتولّى الكرد منصب رئيس بلدية دير البلح عقب فوز حركة "حماس" بالانتخابات المحلية عام 2005، وتولّى منصب وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية العاشرة التي ترأسها إسماعيل هنية، كما أنّه كان يشغل منصب رئيس اللجنة العليا لجرحى مسيرة العودة الكبرى.

وسبق وأن شغل الراحل منصب رئيس جمعية "الصلاح" الخيرية في قطاع غزة، وكان يعدّ أحد أعمدة العمل الخيري في فلسطين.

وولد الراحل الكرد في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة عام 1949، أي بعد عام من هجرة عائلته من قريتهم بالقرب من عسقلان بعد نكبة 1948، وهو متزوّج ولديه 11 ابنًا وابنة.

ونعت دائرة العلاقات العامة لحركة "حماس" وقيادة الحركة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة القيادي الكرد، موضحة أنّه قضى إثر جلطة دماغية حادة خلال صلاة التراويح، بعد حياة حافلة بالعمل الخيري وخدمة شعبنا الفلسطيني على مدار 43 عامًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟