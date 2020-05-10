وزارة الثقافة تطلق مسابقة أدبية بعنوان" شعراء ضد التطبيع"

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية في غزة، عن إطلاق مسابقة أدبية بعنوان" شعراء ضد التطبيع".

وقالت الوزارة، إن التطبيع مع الاحتلال لا يحمل سوى معنى "الخيانة"، والذي لا يأتي بالخير على العرب والمسلمين، وحتى لا يقال غدا "أُكلت يوم أُكل الفلسطيني".

وحول شروط المسابقة بين الوزارة، أن المشاركة في المسابقة متاحة لجميع الشعراء من فلسطين وخارجها، من خلال تقديم قصدية واحدة على أن تكون موزونة.

وحول فحوى القصيدة، لفتت إلى أن القصيدة تتناول موضوع مناهضة التطبيع مع الاحتلال، دون أن تحتوي القصيدة على كلمات مسيئة لأي دولة أو مؤسسة أو شخصية، منوهة إلى أن القصيدة لا تكون شاركت في مسابقات أدبية سابقة.

وحول جوائز المسابقة أشارت الوزارة إلى أن الجائزة الأولى 200 دولار، والجائزة الثانية150 دولار، كما أن الجائزة الثالثة 100 دولار.

وبينت، أن آخر موعد لتسليم المشاركات يوم الخميس الموافق 4 حزيران 2020

وذكرت أن آلية المشاركة في المسابقة من خلال إرسال القصيدة على الايميل palestinemoc4@gmail.com، على أن يرفق مع القصيدة بيانات المشترك وهي : الاسم رباعي، العمر، الدولة، رقم المحمول.

يشار إلى أن وزارة الثقافة كانت قد أصدرت بياناً الأسبوع الماضي، تطالب بالتصدي لمنهجة التطبيع المستحدثة في الدراما العربية، والتي تشكّل خطرًا حقيقيًا على وعي الشعوب العربية ونظرتها تجاه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على ضرورة أخذ وزارات الثقافة العربية، دورها في محاربة التطبيع الثقافي، والالتزام بالتوجهات العامة والروح الشعبية التي تقاوم التطبيع وتدين وتجرَّم المطبعين، مشدّدة على ضرورة تحصين الوعي الشعبي العربي في مواجهة حملات التطبيع الممنهجة ليبقى عقبة دون تحقيق مخططات الاحتلال.

كما ودعت الوزارة الفنانين وشركات الإنتاج الفني العربية الحرة للعمل على إنتاج أعمال فنية ملتزمة بالحقوق الفلسطينية، وتُسلط الضوء على مظلومية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتعبر عن روح الأمة العربية التي تستهجن التطبيع، مثمنة مواقف المثقفين والفنانين العرب الحرة في رفض فكرة التطبيع ومهاجمة تلك الأعمال الدرامية الخبيثة.