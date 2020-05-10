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"الاقتصاد" تنفذ حملات تفتيشية على المطابخ والمطاعم ومصانع الحلقوم

10 آيار / مايو 2020 02:29

"الاقتصاد" تنفذ حملات تفتيشية على المطابخ والمطاعم ومصانع الحلقوم

غزة- الرأي

نفذت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، حملات تفتيشية على محلات بيع الملابس والاحذية ومستلزمات العيد والمولات التجارية والأسواق.
وقالت الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن الطواقم قامت خلال اليومين الماضيين بتنظيم جولة مسائية تفتيشية ورقابية على المطابخ والمطاعم ومصانع الحلقوم والسكاكر.
حماية المستهلك
وأشار التقرير الي أن طواقم حماية المستهلك في محافظات قطاع غزة نظمت 22 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، تم خلالها زيارة 272 منشأه ومحل تجاري، منوهاً الي أنه تم تحرير 22 محضر ضبط، و32 محضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وفاسدة.
ولفت الى أن طواقم حماية المستهلك بمحافظة الشمال قامت بتنظيم جولة تفتيشية مسائية على محلات بيع الملابس والاحذية ومستلزمات العيد، تم خلالها التأكيد على أصحاب المحلات بضرورة اعلان الاسعار لجميع الأصناف داخل المحلات والالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة خلال عمليات البيع.
وبمحافظة رفح تم تنظيم جولات مسائية على عدد من المطابخ والمطاعم ومصانع الحلقوم والسكاكر، للاطلاع على الإجراءات الشروط الصحية اللازمة في عملية الإنتاج، وقامت طواقم الوزارة بإعطاء الارشادات والنصائح لأصحاب المطابخ والمطاعم والعاملين بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها اثناء العمل والتعليمات الخاصة بالوقاية من فايروس كورونا.
مديرية المعادن الثمينة
وقامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة بتنظيم جولة مسائية على محلات الذهب بمحافظة غزة وشملت زيارة 7 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

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