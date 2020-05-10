وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنفذ حملات تفتيشية على المطابخ والمطاعم ومصانع الحلقوم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الثقافة تطلق مسابقة أدبية بعنوان" شعراء ضد التطبيع" وكالة الرأي الفلسطينية وفاة القيادي في حركة حماس أحمد الكرد وكالة الرأي الفلسطينية معروف: يتم العمل على إنشاء مستشفى لحالات كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بحادث سير في طولكرم المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية نعيم ينفي إجراء أي لقاء صحفي مع صحيفة "المصري اليوم" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل شابًا من نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية برفح توزع مساعدات عاجلة على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات ميدانية على مصانع المشروبات الغازية والمياه المعدني
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

لجنة الطواريء تواصل جهودها في مراكز الحجر بإعادة غسيل الأغطية وتعقيمها

10 آيار / مايو 2020 02:38

لجنة الطواريء تواصل جهودها في مراكز الحجر بإعادة غسيل الأغطية وتعقيمها
لجنة الطواريء تواصل جهودها في مراكز الحجر بإعادة غسيل الأغطية وتعقيمها

غزة- الرأي

أوضح مدير مديرية غزة في وزارة التنمية الاجتماعية  وائل الخور، أن لجنة الطواريء في مديرية غزة، ساهمت امس السبت، في إعادة غسيل الفرشات والاوجه ونشرها بعد سحبها من المحاجر الصحية بعد انقضاء الفترة المقررة للمستضافين.

وبين الخور أن  العاملين في لجان الطواريء يعملون على إعادة الغسيل ونشر الاغطية و الفرشات بشكل جيد باستخدام المواد المنظفة والمعقمة لإعادة فرشها مرة اخري في مواقع مختلفة لتجهيزها استعداداً لاستقبال أعداد جديدة من العائدين عبر حدود القطاع لاستكمال الإجراءات الوقائية والصحية عليهم لضمان أمن وسلامة المقيمين داخل الحجر الصحي
وفي سياق متصل،  لفت الخور إلى أنهم يقومون أيضا بفحص الأجهزة الكهربائية وضمان سلامتها من اي أعطال وإعادتها داخل المحاجر للاستفادة منها في فترة الحجر الصحي للمستضافين.
وبين  أن لجنة الطواريء في مديريةالتنمية الاجتماعية غزة لا زالت تعمل بكل طاقاتها من أجل مجابهة أي تهديدات بالإصابة من وباء فايروس كارونا..
وأكد الخور أن الأوضاع ما زالت تحت السيطرة وجميع المؤشرات ايجابية في محاصرة اي تفشي للمرض بفضل الجهود الحثيثة التي تبذل علي جميع الأصعدة
وأن طواقمه تعمل في الميدان بشكل جيد في جميع المواقع المخصصة للحجر الصحي.

لجنة الطواريء تواصل جهودها في مراكز الحجر بإعادة غسيل الأغطية وتعقيمها 96422651_837351390085843_4410407723334631424_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير: (2260) سلة خضار وُزعت على الأسر المتعففة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟