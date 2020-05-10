لجنة الطواريء تواصل جهودها في مراكز الحجر بإعادة غسيل الأغطية وتعقيمها

غزة- الرأي

أوضح مدير مديرية غزة في وزارة التنمية الاجتماعية وائل الخور، أن لجنة الطواريء في مديرية غزة، ساهمت امس السبت، في إعادة غسيل الفرشات والاوجه ونشرها بعد سحبها من المحاجر الصحية بعد انقضاء الفترة المقررة للمستضافين.

وبين الخور أن العاملين في لجان الطواريء يعملون على إعادة الغسيل ونشر الاغطية و الفرشات بشكل جيد باستخدام المواد المنظفة والمعقمة لإعادة فرشها مرة اخري في مواقع مختلفة لتجهيزها استعداداً لاستقبال أعداد جديدة من العائدين عبر حدود القطاع لاستكمال الإجراءات الوقائية والصحية عليهم لضمان أمن وسلامة المقيمين داخل الحجر الصحي

وفي سياق متصل، لفت الخور إلى أنهم يقومون أيضا بفحص الأجهزة الكهربائية وضمان سلامتها من اي أعطال وإعادتها داخل المحاجر للاستفادة منها في فترة الحجر الصحي للمستضافين.

وبين أن لجنة الطواريء في مديريةالتنمية الاجتماعية غزة لا زالت تعمل بكل طاقاتها من أجل مجابهة أي تهديدات بالإصابة من وباء فايروس كارونا..

وأكد الخور أن الأوضاع ما زالت تحت السيطرة وجميع المؤشرات ايجابية في محاصرة اي تفشي للمرض بفضل الجهود الحثيثة التي تبذل علي جميع الأصعدة

وأن طواقمه تعمل في الميدان بشكل جيد في جميع المواقع المخصصة للحجر الصحي.