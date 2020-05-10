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التنمية الاجتماعية في خان يونس تقدم طروداً غذائية لعددٍ من ذوي الإعاقة

10 آيار / مايو 2020 02:41

التنمية الاجتماعية في خان يونس تقدم طروداً غذائية لعدد من ذوي الإعاقة
التنمية الاجتماعية في خان يونس تقدم طروداً غذائية لعدد من ذوي الإعاقة

غزة- الرأي

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة خان يونس، مجموعة من الطرود الغذائية على عدد من ذوي الإعاقة الذين لديهم عدد أفراد أسرة 3 معاقين فأكثر، مشيرة إلى أنها  استهدفت الأسر الأشد فقرا ولديها اثنان من ذوي الإعاقة.
وأوضح مدير مديرية خان يونس سامي برهوم، أن هذه المساعدات تأتي ذلك في إطار استمرار وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم خدماتها ومساعدتها للأسر الفقيرة والمتعففة في قطاع غزة.

وثمن  عاليا جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مساعدة المحتاجين والفقراء.

وطالب بمزيد من الدعم والمساندة لهذه الأسر ومشاركة كافة الموسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني بمواصلة الدعم للأسر المتعففة والمعوزة في قطاع غزة.
يشار إلى أن الوزارة ستقوم خلال الايام القادمة بتقديم المساعدة لالاف العائلات الفقيرة.

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