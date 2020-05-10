المجلس الأعلى للشباب والرياضة يطلق أول بطولة ألعاب إلكترونية للاعبي الأندية

غزة- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن إطلاق أول بطولة ألعاب إلكترونية (بلايستيشن FIFA20) للاعبي أندية المحافظات الجنوبية، وأوضح محمد أبو عيطة مدير الرياضة للجميع بالمجلس الأعلى أن البطولة تأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات الحكومية للوقاية من وباء "كورونا" وفرصة للمنافسة للاعبي الأندية في ظل توقف النشاط الرياضي ومنع التجمعات في الأندية والملاعب والصالات الرياضية.

وأشار أبو عيطة، إلى أن البطولة ستمنح فرصة ترشيح لاعبين اثنين كحد أقصى من كل نادي من مواليد عام 2003 فما فوق، على أن تطبق اللائحة الفنية التي سيتم اعتمادها وتوضيح بنودها للأندية المشاركة، وقال ان التسجيل للمشاركة بالبطولة سيكون متاحا خلال الفترة من 10 حتى 14 مايو الجاري.

وأضاف أن جوائز البطولة ستكون للمركز الأول 500 شيكل والثاني 300 شيكل والثالث 200 شيكل والرابع 100 شيكل.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية والعربية تنظم بطولات مشابهة في ظل توقف الأنشطة الرياضية ويشارك بها نجوم كرة القدم.