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ميسي وصيفا لأسطورة ريال مدريد بقائمة الأكثر فوزا بالليجا فى التاريخ

10 آيار / مايو 2020 03:51

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يتصدر باكو خينتو، أسطورة ريال مدريد الإسبانى السابق، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإسباني "الليجا" على مدار التاريخ برصيد 12 لقبا.

وفاز خينتو الذى لعب بقيمص ريال مدريد بين عامي 1953–1971 بلقب الدوري الإسباني 12 مرة منهم 4 متتالية بين موسمى 1953/1954 و1957/1958، و8 مرات متتالية بين موسمى 1960/1961 و1968/1969.

ويعد خينتو الذى قضى 18 موسما في ريال مدريد خاضها فيها 600 مباراة، من أعظم أساطير النادى الملكى على مر العصور، حيث نجح في تسجيل 182 هدفا وتوجه معه بـ24 لقبا أبرزها ستة ألقاب في بطولات كأس أوروبا، ليصبح أكثر لاعب متوج بهذه البطولة القارية.

وعلى المستوى الدولى، خاض 44 مباراة مع المنتخب الإسباني ولعب في بطولة كأس العالم مرتين: تشيلي (1962) وإنجلترا (1966). ومنذ اعتزاله اللعب كرمه ريال مدريد في مناسبات عديدة وأصبح الرئيس الفخرى للنادى الملكى منذ أكتوبر عام 2016.

ويأتي النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، في المركز الثانى بالقائمة برصيد 10 ألقاب أعوام  "2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2015، 2016، 2018، و2019" متساويا مع خوسيه بيرى نجم ريال مدريد السابق الذى تُوج باللقب 10 مرات أيضا.

ويأتي أندريس انييستا قائد برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبى الياباني الحالي، في المركز الرابع بالقائمة برصيد 9 ألقاب متساويا مع ثلاثى ريال مدريد "أمانسيو أمارو، كاماتشو، كارلوس سانتيانا" برصيد 9 ألقاب لكل منهما خلال سيطرة الفريق الملكى على اللقب لعدة سنوات فى الستينات والسبعينات والثمانيات.

ونجح 6 لاعبين في التتويج بلقب الليجا 8 مرات وهم: سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وتشافى من برشلونة، وألفريدو دى ستيفانو ومانويل سانشيز وميخيل انخيل من ريال مدريد".

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