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ريال مدريد يدرس تخفيض رواتب لاعبيه 30 % الموسم المقبل

10 آيار / مايو 2020 03:56

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كشفت تقارير صحفية، عن نية إدارة نادى ريال مدريد الإسباني، تخفيض رواتب اللاعبين فى الموسم المقبل 2020 – 2021، بنسبة 30 %، لمواجهة الأثار الإقتصادية المترتبة، على أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، على غلاف عددها الصادر صباح اليوم الأحد، إن إدارة ريال مدريد، تدرس تخفيض رواتب لاعبى الفريق بنسبة 30 %، لمواجهة الأزمة الإقتصادية التى تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة ريال مدريد، قبل أسابيع، قد أعلنت عن تخفيض رواتب اللاعبين، بعد أن تم الاتفاق على التخفيض بنسبة 10٪ و 20٪، حسب الظروف التي قد تؤثر على إنهاء هذا الموسم".

وقامت العديد من الأندية الأوروبية، بتخفيض رواتبهم لاعبيها فى الفترة الأخيرة، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي بعدما تسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

ويعود فريق ريال مدريد، لاستئناف تدريباته بداية من غدا الاثنين، بعد أن خضع جميع اللاعبين، لاختبارات طبية، للتأكد من خلو اللاعبين من فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.

كانت تقارير صحفية، قد أشارت فى وقت سابق، إلى إمكانية استئناف الموسم الحالى من الليجا، يوم 20 يونيو، على أن ينتهى فى 26 يوليو المقبل.

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