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برشلونة VS ريال مدريد.. 11 مباراة تحسم اللقب مع اقتراب عودة الليجا

10 آيار / مايو 2020 04:01

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اقتربت منافسات مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" من العودة من جديد خلال الفترة المقبلة بعد توقفها في مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعاد فريق برشلونة للتدريبات من جديد بدءا من أمس الجمعة، استعدادا لاستئناف الليجا، فيما حدد غريمه التقليدي ريال مدريد الاثنين المقبل موعدا للعودة للتدريبات الفردية من جديد.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم 2019-2020 برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة بعد مرور 27 جولة من المسابقة.

ومازالت تتبقى 11 مباراة لكل من الغريمين التقليدين من أجل حسم لقب الدوري الإسباني في نسخته الحالية على الرغم من عدم تحديد رابطة الليجا لمواعيد رسمية حتى الآن من أجل استئناف المسابقة.

ويخوض برشلونة 5 مباريات متبقية فى الدوري الإسباني على ملعبه ووسط جماهيره بـ"كامب نو" أمام كل من: لیجانیس وأتلتیك بیلباو وأتلتیكو مدرید و إسبانیول وأوساسونا.

فيما يزور الفريق الكتالونى 6 ملاعب أخرى في الليجا هذا الموسم حيث يحل ضيفا على الأندية التالية: ريال مایوركا، إشبیلیة، سیلتا فيجو، فیاریال، بلد الولید وديبورتيفو ألافیس.

أما ريال مدريد، ينتظره 6 مباريات على ملعبه "سانتياجو برنابيو" أمام كل من: إیبار وفالنسیا ومایوركا وخیتافي وألافیس وفیاریال.

كما يحل الفريق الملكى ضيفا ثقيلا على 5 أندية هي: ريال سوسیداد وإسبانیول وأتليتك بلباو وغرناطة ولیجانیس.

من ناحية أخرى، ورفضت رابطة الدوري الإسباني تأكيد ما أعلنه خافيير أجيري، مدرب ليجانيس والمدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، بشأن استئناف الموسم فى 20 يونيو بعد توقفه لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الرابطة لوكالة "رويترز"، "لم نحدد أى موعد لعودة البطولة، سنبدأ التدريبات ثم ننتظر قرار الحكومة بشأن المواعيد المقترحة، ننوى استئناف البطولة فى يونيو طالما وافقت الحكومة على ذلك".

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